‘Üretilene sahip çık’

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), “Yerli Üretime Sahip Çık” kampanyası başlattı.

KTSO Başkanı Candan Avunduk, kampanya nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, “yerel üretim, yani bir ülkenin, bir toplumun olabildiğince üretimsel açıdan kendi kendine yeten bir noktada olması, o ülke insanı adına yaşamsal bir önem taşımaktadır” dedi.

Avunduk “Güçlü üretim, güçlü bir ekonomi, daha çok istihdam, daha yüksek kazanç, daha yüksek refah seviyesi demektir” şeklinde konuştu.

KTSO’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Avunduk, bugün yaşananların 100 yılda bir rastlanan bir süreç olduğunu söyleyerek, “Bugün dünya yönetimlerde bulunan hiç kimse tarafından deneyimlenmeyen bu süreç, yaşattığı kötü durumların yanında, son derece de öğretici bir süreç olmuştur” ifadesini kullandı.

Avunduk, “Kıbrıs Türk halkı olarak, bu süreçte şunu net bir şekilde gördük ki, buna benzer dönemlerde, ülkelerin yerel, yani iç üretim ve yerli ürün tüketim eğilimleri son derece önemlidir” diye konuştu.

Avunduk “Biz üretemeyiz, Kıbrıs Türk halkı tembeldir, yerli ürünler kalitesizdir” gibi olumsuz söylemlerin de gerçeklerle bağdaşmadığını vurguladı.

“Ülkeyi seçimle değil, üretimle kurtarabiliriz”

“Bu ülkeyi, seçimlerle değil, üretmekle kurtarabiliriz” diyen Avunduk, ülkenin geleceğinin ve gelişiminin üretime bağlı olduğunun altını çizdi.

KTSO Başkanı Avunduk, “Üretmek özgürlüktür, üretmek kalkınmadır, üretmek refahtır; üretmek istihdamdır, üretmek var olmaktır, üretmek kendi ayakları üzerinde durmaktır” dedi.