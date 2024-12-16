Yeni kapılar açılmalı

Serdar ŞENGÜL

Metehan Sınır Kapısından güneye geçişlerde dün bekleme süresi 2 saatin üzerine çıktı. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, alış-veriş veya hava alanına gidiş amacıyla güneye geçtiklerini söylerken, yeni kapılara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Vatandaşlar “bizlere işkence çektirmekten vazgeçmelerini istiyoruz” dedi.

Ne dediler?...

Cuma Kander

“Bir saat 50 dakikadır bu trafiğin içindeyiz. Kızımı Baf havaalanından almaya gidiyorum ancak gecikiyorum. Bu durumdan bir an önce kurtulmamız gerekiyor trafikte bu kadar beklemek insanları yıpratıyor.”

Dr. Sait Kenan

“Metehan Sınır Kapısında 2 saattir bu trafiğin içindeyim ve özellikle bu trafikte beklemek sürücülerin kalp sağlığını ve stres yönetimini olumsuz etkiliyor. Güneyde restoranda rezervasyon yaptırdım ve belirttiğim saatte orda olamayacağım. Her saat başı arayıp restorana bildiriyorum, bu bir gerginlik sebebidir. İnsanların zamanı çalınıyor, yetkililerin artık harekete geçmesi gerekiyor.”

Erkan Özalp

“Alışveriş yapmaya ve gezmeye gidiyoruz ancak bu trafikte çok zaman kaybediyoruz. Bizim tarafta pasaport işlemleri bilgisayara işleniyor, Rum tarafındaysa pasaportu okutarak geçiyoruz. Bizim tarafta çok zaman kaybı oluyor.”

Meryem Rüzgarlı

“Trafikte 2 saattir geçmeye çalışıyoruz. Rumlar da çok gergi, biz de geriliyoruz. Bu eziyet son bulmalı.”

Mustafa Ali

“Sınır kapıları sorununun çözüleceğine dair inancımız yok. Yıllardır aynı işkence devam ediyor hem vakit hem yakıt kaybediyor insanlar. Buradan yükselen sesi duyan yok.”

Sinan Üney

“Havalimanına yetişmeye çalışıyorum ancak Larnaka’dan gelen tanıdığımın uçağı indi ben hala bu Metehan’da 2 saattir yoldayım. Uçaktan bile geç gidiyorum ve misafirim orada beni bekliyor. 2024 yılında bunu yaşamak çok doğru değil, yetkililerin artık üzerlerine düşeni yapması gerekiyor.”

Tüner Şevki

“Güneye iş maksatlı geçiyorum ancak trafikten dolayı iş kaybımız çoğalıyor bu durum bizleri oldukça olumsuz etkiliyor.”

Ümran Borataç

“Bu sıkışıklık tüm planlarımızı olumsuz etkiliyor. Gezmeye ve alışverişe gidiyoruz ancak çok zaman kaybediyoruz.”

Yusuf Yıldızer

“Euro para birimi yüksek olmasına rağmen yine güney bize göre ucuz. Alışverişe ve sosyalleşmeye gidiyoruz. Bu trafikte 2 buçuk saattir yoldayım, ailem diğer tarafta onlarla buluşmak içinde geç kaldım dilerim ki bu sorun artık çözülür.”

Muzaffer Ekingen

“Buradan çağrı yapıyoruz ancak bizi dikkate aldıklarını düşünmüyorum her iki liderin de artık harekete geçme zamanı geldi. Saatlerdir bu trafiğin ortasında kaldık ancak geri de dönemiyoruz bu sorunun çözülmesi biz vatandaşların önceliğidir.”