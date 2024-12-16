Mesaj verdi

Yeni İngiliz Yüksek Komiseri Michalel Tatham Birleşik Krallığın Kıbrıs sorununda yapılması beklenen konferansa katılacağına, katılımının üst düzeyde olacağına inandığını söyledi. Tatham, iki bölgeli iki toplumlu federasyonu da “iki tarafın talep ve endişelerini görüşme, müzakere ve uzlaşı için alan yaratan geniş bir kavram” olarak niteledi.

Haftalık Kathimerini bir aydır Ada’da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Tatham’ın verdiği ilk söyleşiyi "Beşli Konferansta Üst Düzeyde Katılım… İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Müzakere İçin Alan Yaratan Geniş Bir Kavram” başlığıyla manşete çekti.

Tatham Kıbrıs sorununda yapılması beklenen gayriresmi genişletilmiş görüşme sorulduğunda, “anladığım kadarıyla garantör güçlerin de katılımıyla beşli çerçevede olacak. Birleşik Krallık bu görüşmeye katılacak” dedi. Ülkesinin, garantör güç olarak rolünü çok ciddiye aldığına işaret eden Tatham sürece olabildiğince yapıcı katkıda bulunmak istediklerine işaret etti.



Beklemek daha doğru

İngiltere’nin böyle bir görüşmeye hangi düzeyde katılacağı sorusuna karşılık, “süreci ve detayları görmek için görüşmenin BM tarafından çağrılmasını beklemek daha doğru” uyarısında bulunan Tatham “ancak en üst düzeyde katılacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Tatham’a selefinin, Kıbrıslı Türklerin diyalog masasına oturmak için Rum tarafından teşvik beklediğini söylediği hatırlatılarak bu konuda kendisinin görüşü soruldu. “Tezleri hakkında konuşmak Kıbrıslı Türklerin yetkisinde.” diyen Tatham şunları ekledi: “Benim söyleyebileceğim, Birleşik Krallığın iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon çerçevesindeki çözüm için uzlaşılmış öneriye tam destek verdiğidir. Bunun, ilerleme için en umut verici çerçeve olduğunu değerlendiriyoruz. İnsanların sıklıkla iki bölgeli iki toplumlu federasyonun, çok somut ve iyi sınırlandırılmış bir çerçeveymiş gibi söz ettiklerini işitiyorum. Şahsen, iki tarafın talep ve endişelerini görüşme, müzakere ve uzlaşı için alan yaratan geniş bir kavram olduğunu düşünüyorum.”



Aciliyet hissi olmalı

Çoğu kişinin, bunun Kıbrıs sorununun çözülmesi için son fırsat olduğunu söylediği hatırlatılarak bu görüşü paylaşıp paylaşmadığı sorulan Tatham “Anladığım kadarıyla Kıbrıs sorununu benden daha iyi bileneler bu tür terimler kullanıyor” dedi, şöyle devam etti:

“Ancak bana göre son fırsat ifadesi diplomasi çerçevesinde kullanılabilecek kelime değil. Zannederim geçmişte çok kullanılmış bir ifade. Ancak, geçen zamanın Kıbrıs sorununun çözüm beklentileri lehine işlemediğini, olguların daha da zorlaştığını söyleyebilirim. Şahsen son fırsat ifadesini kullanmam ancak ilerleme olmasına vurgu yapılması için bir aciliyet hissi olmalı.”