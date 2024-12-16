Yeni dönem

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Avrupa Birliği’nin Suriye ile geniş bölgedeki gelişmelere seyirci kalamayacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Kombos, Suriye’de yaşananlar, dış politikadaki iki önemli gelişme, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret ve bu hafta gerçekleşecek İngiltere ile Stratejik Diyalog konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Habere göre Kombos, Starmer’ın Güney Kıbrıs’a ziyaretiyle ilgili olarak, bir İngiltere Başbakanının en son 1971 yılında Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğine dikkat çekti ve bu ziyaretin geniş çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’de artık yeni bir hükümet var

İngiltere’de artık yeni bir hükümet olduğunu; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İngiltere’ye davet edildiğini, ardından da Starmer’ın Güney Kıbrıs’a gittiğini belirten Kombos, kendisinin de 17 Aralık’ta mevkidaşıyla görüşeceğini, akabinde de İngiltere ile Stratejik Diyalog başlatılacağını kaydetti.

Habere göre Kombos, kısa bir süre içerisinde İngiltere ile olan ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığına ve bu gelişmelerin “rastgele gelişmeler” olmadığına da dikkat çekti.

İngiltere’nin Güney Kıbrıs’a olan yaklaşımındaki bu değişimin, üçüncü ülkelerde oluşan Güney Kıbrıs’ın çalkantılı bölgede güvenilir ve stratejik bir ortak olduğu izleniminden kaynaklandığını kaydeden Kombos, İngiltere ile ikili düzeyde tarihsel derinliği de bulunduğunu ve öngörülebilirliği ile faydalılığı açısından Güney Kıbrıs’a güvenilebileceği düşüncesinin oluştuğunu söyledi.



Ağır bir sorun

Habere göre Kombos, Kıbrıs sorununun “ağır bir sorun” ve kendileri için “hayat memat meselesi” olduğunu belirtirken, İngiltere ile yapılan görüşmelerin Kıbrıs sorunu etrafında dolaşmadığını; Kıbrıs sorununun elbette gündemdeki bir madde olduğunu, ancak Güney Kıbrıs’ın İngiltere ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin yalnızca Kıbrıs sorunu prizmasının etrafında dönmediğini kaydetti.

Kombos, “tek konu” mantığının ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bir sorun olarak kategorize edilmesinin dikkat edilmesi ve değiştirilmesi gereken bir durum olduğuna vurgu yaptı.