Halk huzura kavuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Coşkun Mavrali, Şehit Hasan Hüseyin ve Şehit Turgut Hüseyin’in ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi ile kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şehitlerin payının büyük olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Tatar, Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güven içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğuna dikkat çekerek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Şehit ailelerinin büyük acılar çektiğini ve fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerinin çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı.

TBK Gazisi Alar’ın cenaze törenine katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TBK Gazisi Faik Alar’ın cenaze törenine katıldı.

Verilen bilgiye göre TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi'nde yer alan cenaze töreninde aileye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, törende bir de konuşma yaparak Alar’a 'Allah'tan rahmet diledi.

Her gazinin Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir değer olduğunun altını Çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Faik Alar’ı bu duygularla uğurladıklarını belirtti.

