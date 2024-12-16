‘Çocuk yalan söyledi’

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Pakistan uyruklu Neesar Uddin'nin, komşusunun 14 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarılan zanlının kız çocuğunun yanağını öptüğü, göğsünü sıktığı öne sürüldü.

İfadesinde komşusunun kızını kendi çocuğu gibi gördüğü için öptüğünü ancak dokunmadığını söylediği öğrenilen zanlı mahkemede ise “Sigara içiyordu, bu yaşta sigara içmesinin doğru olmadığını ve babasına anlatacağımı söyledim. Çocuk korktu yalan söyledi” iddiasında bulundu.

Mahkemede zanlıyla ilgili iddiaları aktaran polis, olayın 14 Aralık saat 16.00 sıralarında Ortaköy’de bir apartmanın önündeki toprak alan içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Neesar Uddin'nin Lefkoşa'da bir apartmanın önünde komşusu olan 14 yaşındaki kızın yanağını öpüp cinsel saldırıda bulunduktan sonra, göğsünü sıkarak çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde çocuğu kendi çocuğu gibi görüp yüzden öptüğünü söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Sigara içiyordu, bu yaşta sigara içmesinin doğru olmadığını ve babasına anlatacağımı söyledim. Çocuk korktu yalan söyledi” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

