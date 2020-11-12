YDÜ’de “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi” açıldı

Cumhuriyet Bayramı Onuruna Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenen, Türk gölge oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi” açıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in hocası, Kıbrıs Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un en eski ve özgün eserlerinden oluşan “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda açıldı.

Türk gölge oyununun tarihten bugüne olan serüveninin gözler önüne serildiği sergide, Kıbrıs’ın en eski Karagöz ustaları tarafından hazırlanmış 120’nin üzerinde orijinal suret sergileniyor.

Yüz yıllık eserlerin de sergilendiği suretler arasında Karagöz, Hacivat, Sünbül Hanım, Zenne, Cadı, Çıplak, Keloğlan, Deli, Hımhım, Arnavut, Canavar, Rum, Yahudi bulunuyor.

Sergi, 27 Kasım Cuma gününe kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

