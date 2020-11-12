Gerçekleri anlattı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, kapalı Maraş konusunda Kıbrıs Rum Belediyeler Birliği Başkanı Andreas Vyras tarafından, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Başkanı Anders Knape’ye hitaben yazılan mektuptaki iddialara yanıt verdi. Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Başkanı Knape’ye gönderdiği mektupta, Vyras’ın, 14 Ekim tarihli mektubunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin kapalı Maraş ile ilgili kararı, bu kararın neyi amaçladığını ve Kıbrıs Türk tarafının düşünceleri ile ilgili gerçekleri kendilerine yazmak yükümlülüğü hissettiğini ifade etti. Özçınar mektubunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hiçbirinin Garanti Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca 1974’te gerçekleşen meşru ve haklı Türk müdahalesini “ihlal” ya da adadaki Türk askerinin varlığını “işgal” olarak tanımlamadığının altını çizdi. Bu tür iddiaların Ada’nın tarihi gerçeklerini çarpıtmayı amaçlayan Kıbrıslı Rum “sahtekarlığından” başka bir şey olmadığını ifade eden Özçınar, hükümetin kapalı Maraş ile ilgili kararının Maraş’ın eski sahiplerinin, mülkiyet hakkına saygı göstermesini öngördüğünü vurguladı.

Uzmanlardan oluşan komisyon kuruldu

Mahmut Özçınar, Bakanlar Kurulu’nun, kapalı Maraş ile ilgili ileride atılacak adımların belirlenmesini kolaylaştıracak, taşınır ve taşınmaz malların durumu, çevresel risklerin belirlenmesi ve incelenmesi amacıyla yapılacak olan bilimsel envanter çalışması için uzmanlardan oluşan Maraş Envanter Komisyonu’nu görevlendirdiğini de belirtti. Özçınar mektubunda, bu kararın uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun olduğuna ve eski mülk sahiplerinin hakkına tam anlamı ile saygı gösterdiğine dikkat çekti. Maraş Envanter Komisyonu tarafından yapılacak araştırmanın tamamlanmasının ardından, bölgenin askeri statüden sivil statüye dönüştürülerek, Kıbrıslı Rumlar ve yabancılar da dahil olmak üzere eski mülkiyet haklarının gerçekleşmesinin sağlanacağını kaydeden Özçınar, “Bu durum değişikliği, örneğin, Kuzey Kıbrıs’ta Taşınmaz Mal Komisyonunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “etkili iç hukuk yolu” olarak tanınan, bölgenin eski Kıbrıslı Rum sakinlerinin başvurularına bakma yetkisi olan, tazminat veya takas şeklinde çözümler sunan bir otorite haline getirecektir” dedi.