Kalkanlı’ya  3 bin fidan

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi, yeşil Kıbrıs'ı koruma çalışmalarının Türkiye’nin büyük destekleriyle sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Tatar, Türkiye'de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı’na canlı bağlantıyla katıldı.

AA’nın haberine göre; Ersin Tatar, anavatan Türkiye'ye selamlarını göndererek, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KKTC'de Mayıs ayında çıkan yangında çok sayıda ağaç kaybı yaşandığını anımsatan Tatar, "Güzelim KKTC'yi, yeşil Kıbrıs'ımızı korumak için çalışmalarımızı sizlerin de büyük destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Ersin Tatar’ın himayelerinde, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’ etkinlikleri çerçevesinde, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” temasıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye’de geçen yıl düzenlenen etkinliğin kapsamı bu yıl genişletilerek proje, KKTC dahil olmak üzere, 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla global bir ölçekte icra edildi.

3 bin adet harnup ve zeytin fidanı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tatar, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangında yanan sahaya katılımcılarla ve öğrencilerle birlikte 3 bin adet harnup ve zeytin fidanı dikti.

Proje sonunda bölgeye 300 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

“Türkiye her alanda Kıbrıslı Türklerin yanında”

Fidan dikimi öncesi video konferansla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yangında yitirilen ağaçların rehabilitasyonu ve yeniden yeşillendirme faaliyetlerine yönelik verdiği maddi ve manevi destekleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu ifade etti.

Burada gerçekleştirdiği konuşmada, ağaçlandırma faaliyetlerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kaybedilen ormanların ardından ülkedeki orman alanlarının çoğaltılması gerektiğine işaret ederek “Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik ve maddi desteği, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürmek, hepimizin en büyük temennisidir” şeklinde konuştu.

“Sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edilmeli”

Ülkedeki ağaçlandırma faaliyetlerinin tek bir kurumun sorumluluğunda olamayacağına; kolektif bir çalışma sonucu ilgili her odağın bu konuda sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmesinin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mayıs ayında Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde gerçekleşen yangında yitirilen ağaçların yeniden dikilerek bölgedeki yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Geçitköy Barajı’nda doluluk oranı artıyor”

“Asrın Projesi” olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi’ne de değinen Tatar, yer altı su borularındaki tamirin ardından Geçitköy Barajı’na su akmaya başlamasıyla barajdaki doluluk oranının da yükseldiğini, devlet olarak yön verilen çalışmalara devam edileceğini, ilerleyen zamanlarda el birliğiyle daha büyük başarılara imza atılacağına inanç belirtti.