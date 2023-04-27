Keneviri saksılara ekti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da düzenlenen Hasat Operasyonu’nda 870 gram uyuşturucuyla yakalanan Olek Khudoliy dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Olek Khudoliy’in uyuşturucu ‘ziraat’ ve ‘tasarruf’ suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan Polis memuru, önceki gün alınan ihbar üzerine zanlının Lapta’da kaldığı siteye baskın düzenlendiğini, evde birçok noktada arama gerçekleştiğini söyledi.

Polis, zanlının yatak odasında kurduğu aydınlatma ve ısıtma düzeneği ile saksılar içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ifade etti.

Polis memuru, evde yapılan aramada saksılar içerisinde boyları 60 ile 65 santim arasında değişen 630 gram ağırlığında kenevir bitkisi ele geçirdiklerini ifade etti.

Mutfakta bulunan buzdolabında da arama gerçekleştiğini ifade eden polis, saklama kabında 240 gram hintkeneviri, yine üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, hassas terazi ve bir miktar hintkeneviri tohumu bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten polis, alınan emarelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini ifade ederek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.