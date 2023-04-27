İşlem hacmi 47,7 milyar lira

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4.783,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,07 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini politika faizini yüzde 8,50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Altının kilogramı bir milyon 365 bin liraya yükseldi

Öte yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 365 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük bir milyon 241 bin 440 lira, en yüksek bir milyon 372 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,41 artışla bir milyon 365 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 48 milyon 991 bin 405,55 lira, işlem miktarı ise 2.293 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 339 milyon 373 bin 103,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.