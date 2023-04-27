UBP iddialı

Başbakan Ünal Üstel, 25 Haziran’da yapılacak seçimin UBP için önemli olduğu, ülke genelinde hep birlikte çalışarak kazanacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) dün akşam aday belirleme ve tüzük değişikliği gündemi ile toplandı. Toplantıda, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde Ali Başman’ın milletvekili adayı olacağı kararı çıktı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, “Bu değerli arkadaşımız hepinizin yakından tanıdığı değerli iş adamı hep partimizin yanında bulunmuş Ali Başman’dır” dedi.

Üstel, 25 Haziran’da yapılacak seçimin UBP için önemli olduğu, ülke genelinde hep birlikte çalışarak kazanacaklarını söyledi.

Başman: Onure oldum

UBP tarafından milletvekili adayı gösterilen Ali Başman ise yaptığı konuşmada, "Yılların getirdiği bir bilgi birikimim var" dedi.

Başman açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan beni bu göreve layık görerek yanına çağırdığında onure oldum. Yılların getirdiği bir bilgi birikimim de var. Şirketlerimde gösterdiğim yönetim şeklini de biliyorsunuz.

Sayın başkanda bana sen başarılı bir iş adamısın seni bizle birlikte görmek isteriz dedi. Bende bir şeyler yapabileceğimi hissetim. Mecliste aktif olmak isterim. Doğru kişiyi seçtiğinizi görmenizi isterim, tek başıma yapabileceğim şeyler sınırlıdır biz hep birlikte güçlüyüz.”