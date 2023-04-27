Seçmen sayısında 36 bin artış

Türkiye’de 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleriyle ilgili açıklama yapan Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 3 merkezde sandıkların kurulduğunu söyledi. Feyzioğlu, Lefkoşa ve Gazimağusa’da bugünden itibaren 9 Mayıs’a kadar seçmenlerin 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabileceğini duyurdu.

Bu arada Büyükelçi, seçmen sayısının bu sene 142 bine dayandığını ifade ederken, Anadolu Ajansı ise 5 yıl önceki seçimde seçmen sayısının 106 bin 446 olduğunu belirtti.

Oy verme işlemi bugün başlıyor

Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi bugün başlıyor. Seçmenler 9 Mayıs’a kadar 13 gün boyunca oy kullanabilecek. Seçimlerde, Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 7, Güzelyurt’ta 3 sandık olmak üzere toplam 26 sandık kurulacak.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’ndaki oy verme işlemi 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Seçmenler 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’ndaki oy verme işlemi ise 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Feyzioğlu Atatürk Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu

Büyükelçi Feyzioğlu dün seçim hazırlıklarının yapıldığı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu. Feyzioğlu’nun incelemeleri sırasında sandık görevlileri ve bazı siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.

Feyzioğlu burada basına yaptığı açıklamada, “Seçim sürecine giriyoruz. Herkes için hayırlı olsun” diyerek, komisyonla birlikte tüm planlamalarını Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylı bir şekilde yaptıklarını kaydetti.

Seçimin KKTC’de 27 Nisan’da başlayacağını ve 9 Mayıs’ta sona ereceğini ifade eden Metin Feyzioğlu, seçmenlerin, 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 13 gün boyunca oy kullanılabileceğini belirtti.

“Bazı seçmenlerimiz Türkiye’deki seçim tarihini düşünerek, 14 Mayıs’ta oy vereceklerini sanabilirler” diyen Feyzioğlu, KKTC’de Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin 27 Nisan’da başlayıp, 9 Mayıs akşamı sona ereceğini yineleyerek, TC vatandaşları uyardı.

KKTC’de yaşayan ve kütüğe kayıtlı olan her vatandaşın dilediği 3 merkezden birinde oy kullanabileceğine dikkat çeken Feyzioğlu, oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından verilmiş resmi kimlik belgeleri gerektiğini belirtti. Eski nüfus cüzdanlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu dile getiren Metin Feyzioğlu, “Yeter ki fotoğrafı olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın” dedi.

“Seçmen sayımız bu sene 142 bine dayandı”

“Seçmen sayısının kaç olduğu” sorusuna da yanıt veren TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, “Seçmen sayımız bu sene 142 bine dayandı burada… Büyük bir sayı” dedi. Önceki yıllardan tecrübeyle oy verme işleminde herhangi bir sıkışma, bekleme de olmayacağını dile getiren Feyzioğlu, vatandaşların güneşin altında saatlerce yorucu beklemelere maruz kalmaksızın rahatlıkla, konforlu bir şekilde oylarını kullanacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023, 09:51