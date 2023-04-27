Projeler ele alındı

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Suriçi Derneği'nin (MASDER)’in kentteki turizmin geliştirilmesine yönelik başlattığı iş birliği çerçevesinde önceki akşam, Gazimağusa Belediyesi'nin ev sahipliğinde geniş katılımlı toplantı yapıldı.

Verilen bilgiye göre, toplantıya Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve bazı sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turistlerin esnafla iç içe olması için Belediye ile istişare ederek, turistlerin Akkule’de otobüslerden indirilip Petek Pastanesi noktasında otobüse bindirilmesi uygulaması başlattıklarını, tarihi yerlerin temizlenmesi, gelen şikayetlerin çözülmesi konusunda Belediye ve Eski Eserler Dairesi'nin protokol imzalamasının söz konusu olduğunu belirtti.

Birkaç kez ihaleye çıkılmasına rağmen gerçekleşmeyen Mağusa yat limanı projesini yapma konusunda çok istekli olduğunu ifade eden Ataoğlu, yat limanının ihale sürecini başlatmak için çok ciddi çaba sarf ettiklerini, üçüncü ihale sürecinde teklif verilmezse elden teklifle illa ki yat limanının yapılması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, özellikle Suriçi’nin canlanmasıyla ilgili yok olmaya yüz tutmuş binaların restorasyonu için hibe programı yaptıklarını, yatlarla gelecek turistlerin bu açıdan önemli olduğunu belirtti.

Uluçay: Çözüm bekleyen sorunlar var

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, Mağusa Suriçi’nin önemli bir ziyaret noktası olduğunu ancak Gazimağusa’da uzun yıllardır çözülemeyen sorunlar bulunduğunu ifade etti.

Ülkede yaşayan yabancıların Suriçi’ndeki çarşıya gitmesi için çalışma yapacaklarını kaydeden Uluçay, kara giriş kapılarında iyileştirmeye gidileceğini, finansmanının da Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından karşılanacağını kaydetti.

MASDER Başkanı Serdar Atai ise bu iş birliğinin Mağusa Suriçi’nin gelişime ve Mağusa markası yaratmada önemli fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.