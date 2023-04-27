Örnek işbirliği 

Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi arasında evde sağlık hizmetlerine ilişkin protokol imzalandı.

Sağlık Bakanlığında gerçekleşen protokol töreninde, Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi yetkilileri yer aldı.

Protokole Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.

Protokol, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında sağlık hizmetlerinde ulaşmada dezavantajlı durumda olan kişilere Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Belediye sağlık personeli tarafından evde sağlık hizmeti sağlanmasını hedefliyor.

Protokole ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Altuğra, “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesiyle başlatmış oldukları evde sağlık hizmetlerini belediyelerle yapılan protokollerle güçlendirip yaygınlaştırdıklarını belirterek, bu kapsamda ilk olarak Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile imzalanan protokolün ardından dün Gazimağusa Belediyesi ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Süleyman Uluçay da, imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, Gazimağusa Belediyesi’nin büyükler için yürüttüğü hizmetlerin bundan sonra daha kaliteli şekilde sağlanması ve daha fazla hizmetin vatandaşların evlerinde sunulması için bu fırsatı verdikleri için Sağlık Bakanı ve personeline teşekkürlerini sundu.

