KKTC adı yanlış algı yarattı 

Hasan Özbaflı genç yaşlarda Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) milletvekili seçilmiş, sonrasında Çalışma Bakanlığı yapmış ve kurucu mecliste bulunmuş bir kişi. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özbaflı, KKTC yerine Kıbrıs Türk Devleti adının daha uygun olacağına inanıyor.

Özbaflı “Ben zamanında uyardım ama Denktaş Bey önerimi kabul etmedi” dedi.

Özbaflı sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Kıbrıs Türk halkının geleceği konusunda ne yapılmalı?

Yanıt: Bu ülkenin ve halkın geleceği için bir an önce sivil toplum örgütleri, hükümet ve tüm paydaşlar bir araya gelmeli ve çözümü hep birlikte üretmeli. Tek kişinin işin içinden çıkacağı durumu aşmıştır bu mesele. Ya da süratle başkanlık sistemine geçilmelidir.

Soru: KKTC yerine Kıbrıs Türk Devletine dönüş konusunda ne düşünüyorsunuz? Böylesi bir isim değişikliği ne getirir, ne götürür?

Yanıt: Biz bağımsızlığı ilan ederken rahmetli Rauf Raif Denktaş’a KKTC isminin bize sorun yaratacağını söylemiştim. Kıbrıs Türk Devleti’ni o zaman da öneri olarak sunmuştuk. Ancak Denktaş kabul etmedi. Benim görüşüm Kıbrıs Türk Devleti olmasıydı. KKTC adı adayı ikiye bölmüş bir algı yarattı. Adını ilan ederken kuzeyi katmayacaktık.

Soru: Anayasada ne tür değişiklikler olmalı? Mesela sendikalara sağlanan haklar? Yargıç sayısının kısıtlanmasını öngören maddenin kaldırılması? Milletvekillerine bakanlık yolunun kapatılması? Başkanlık sistemine geçilmesi gibi konularda ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Bir an evvel başkanlık sistemi gelmeli. Anayasa yeniden düzenlenmeli. Referanduma gidilerek, uygulanmalı. Başkanlığa geçilmesi için de Anayasanın değişmesi gerekiyor. Sadece bu da değil, Anayasada değişime ihtiyaç duyulan çok şey var. Sendikaların şımarık olduğu ve bu konuda Anayasada adım atılması gerektiği görüşüne katılmıyorum. Ancak sendikaların toplumun sorunlarına daha ciddi eğilmesi konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. Toplum için değil, kendileri için çalışır bir duruma geldiler. Aslında milletvekillerine bakanlık yolunun kapatılmasına gerek yok. Başkanlık sistemi gelirse, milletvekilleri otomatikman meclis dışından atanacak. Ancak meclis içinde de liyakatlı vekiller olursa, onlara da bu yol kapanmamalıdır. Her şey halkın da içinde olacağı ve denetleyeceği bir şekilde baştan ele alınmalı.

Soru: KKTC’nin birçok yasasının önemini yitirdiği veya eksik kaldığı söyleniyor ama bu konuda bir adım da atılmıyor. Sizce bu tür sorunlar Kurucu Meclis ile çözülebilir mi?

Yanıt: Anayasa değişikliği başta olmak üzere, yasalar ve diğer sorunlar bir kurucu meclis ile çözülebilir. Bu konular uzun uzun kurucu mecliste tartışılmalı. Mevcut yasaların çoğu çağ dışı.

Soru: Elektrik sorunu nasıl çözülebilir? Bu konuda ne tür adımlar atılmalıdır?

Yanıt: Elektrikte acil olarak farklı alternatifler ele alınmalı. Yüzer gemilerle santraller devreye alınmalı. Bu şirketler insanların barınması için deprem bölgelerine 2 bin kişilik gemiler konuşlandırdı. Birçok ülkede yüzer santraller var. Bu kadar büyük bir Türk şirketi, bu küçük ülkede neden dışlanıyor. Türkiye’nin başarılı yüzer santrallerinden faydalanmalıyız. Daha sonra da kablo ile elektriğe geçmeliyiz. Kıb-Tek’in mevcut kurulu gücü artırılmalıdır. Böylelikle enerji ihraç eden ülke konumuna bile gelebiliriz.

Soru: Hükümetlerin öncelikle ele alması gereken 5 konu başlığı verebilir misiniz?

Yanıt: Hükümetlerin ele alması gereken öncelikli konu sağlıktır. Çağ dışı bir sağlık sistemimiz var. Eğitim ikinci sırada geliyor. Sistem çöktü. Ülkemizde yasa dışı işlere bulaşan öğrencilerin olduğunu biliyoruz. Bunlar bu çatlak sistemden besleniyorlar. Ekonomi bir diğer ele alınması gerek sorun. Enerji yine hükümetlerin üzerinde çalışması gereken bir diğer konu. Sosyal yaşam ve kayıt dışılık da bir an önce önlem alınması gereken konular arasındadır.

Yarın Kurucu Meclis Üyesi Mehmet Civa