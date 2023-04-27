Kırık ampulü  karnına sapladı

Suna ERDEN

Girne’de yaşayan Seyfullah Çetin’in kız arkadaşını defalarca darp ettiği, kırık ampulü çakmakla ısıtıp karnından yaraladığı, bıçağı boynuna dayayarak ölümle tehdit ettiği, başını bahçe duvarına vurduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı Seyfullah Çetin dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2022 yılı Haziran ayı içerisinde araçta oldukları esnada kız arkadaşıyla tartıştığını, “Benden ayrılırsan seni öldürürüm” dediğini ve saçlarından çekerek darp ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 2023 yılı Nisan ayı içerisinde ise kız arkadaşına verdiği 600 bin lirayı geri istediğini ve bu nedenle yeniden tartıştıklarını ifade etti.

Polis memuru, araç içerisinde kız arkadaşı ile tartışan zanlının kırık ampulü çakmak ile ısıtarak, genç kadının karnını çizdiğini ifade etti.

Boynuna bıçak dayadı

Polis memuru, Nisan ayı içerisinde yine zanlının tartıştığı kız arkadaşının boynuna bıçak dayadığını, parasını vermeden kendisinden ayrılamayacağını söylediğini aktardı.

Polis, yine Nisan ayı içerisinde zanlının evde oldukları bir esnada kız arkadaşıyla kavga ettiğini, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp başını bahçe kapısına defalarca vurarak ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Polis, olayın bilgilerine 25 Nisan tarihinde geldiğini belirterek, şikayetçi kadının doktor kontrolünden geçirilerek darp raporu alındığını kaydetti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘yaralama’, ‘şiddet tehdidi’, ‘ciddi darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.