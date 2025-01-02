Ömer KADİROĞLU

Diyalog; yeni bir yıla girerken vatandaşlara “ülkenin en önemli sorunu nedir” diye sordu. Büyük bir çoğunluğu pahalılık, trafik kazaları, uyuşturucu ve sağlık sorunlarından söz etti. Bazıları, gençlerin göçüne dikkat çekerek, gidenlerin geri dönmek istemediğini ve bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta her okula bir uyuşturucu uzmanı görevlendirileceği belirtilirken, Kuzey Kıbrıs’ta gençlerin kontrolü ve eğitimi yönünde herhangi bir adımın atılmaması dikkat çekiyor. Halbuki aileler çocuklarının kötü alışkanlıklara yönelmesinden endişe duyuyor ve devletin bu konuya ilgi göstermesini bekliyor.

Ne dediler…?

Ali Baturay

“Bence bu ülkenin en önemli sorunu, başka sorunların birleşmesinden dolayı göçtür. Oğlum mezun oldu ancak Hollanda’dan geri dönmedi. Birçok kişi geri dönmek istemiyor. Bu çok üzücü bir durumdur. Birçok sorundan dolayı yeni nesil kendi ülkesinde gelecek görmüyor, burada yaşamak istemiyor. Yıllarca mücadele verildi, iyi yaşamak için çabaladık ancak şimdi ekonomik savaştan dolayı ve düzensizlik nedeniyle gençlerimizi kaybediyoruz. Bazı ailelerin tesellisi çocuğunun güneyde çalışması ve akşam yanına gelmesidir. Umarım bu sorun ileride düzelir ancak yakın zamanda çözüleceğini sanmıyorum. Çünkü öyle bir irade görmüyorum.”

Hüseyin Er

“Bu ülkenin en önemli sorunu ekonomik durum ve zamlardır. İnsanlar geçinemiyor ve ekonomi iyi yönetilmiyor. Çocuklarım ve ailem için bu ülkede bir gelecek göremiyorum. Çocuklarımız bu ülkeden göç ediyor. Benim bir oğlum bir kızım var ve kızım bu ülkede kalmak istemiyor. Gençlerimizin geleceğe yönelik bir planı yok. Böyle giderse zaten ülkede kalmayan gençler tamamen göç edecek. 1974 yılında Rumlar 40 sene geri gitse de şu anda 40 sene ilerideler ancak biz bir arpa boyu yol gidemedik. Eşit egemen iki devletten bahsediyorlar. Hangi eşitlikten bahsediyorlar anlamadım. Her şeyi Türkiye’den bekliyorlar. Bu memleket artık bitti. Reşat Akar her gün canlı yayında söylüyor sorunlardan bahsedip çözüm şekli sunuyor ancak kimse dinlemiyor. Biz memleketimizde ailemizle birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz.”

İnci Kahraman

“En başta işsizlik, sonra pahalılık ve birçok sorun var. Trafik tam bir kaos yaşanıyor, yollar artık yetmiyor. Ülkemden ve baştakilerden de ümidim yok. Lütfen biri çıksın ve bize umut versin. O umudu görmek istiyoruz. Savaş yıllarını görenler artık rahat yaşamak istiyor. Bir de göç sorunu var. Sokaklarda Afrikalı, Orta Doğulu insanlar görüyoruz. Kıbrıslı kalmadı, gençler göç etti.”

Meryem Kazımoğlu

“Başta trafik, sosyal yaşantımızın daralması, kalabalık nüfus en büyük sorunlardır. Özgürce hareket edemez olduk, harcama yapmaya korkuyoruz. Belki kısmi olarak bu sorunlar çözülebilir ama fedakârlık yapmak gerekiyor.”

Sedat Akçıl

“En büyük sorunlar pahalılık ve ülkenin iyi yönetilmemesidir. Emekli kesim için yaşam çok zorlaştı. Sorunlarımızın çözüleceğine inancım yoktur. Ayrıca sağlık çok kötü, herkes özele gidemez, çok pahalı. Sağlık sektör bitmiş, tükenmiş.”

Mesut Toksöz

“Ülkenin güvenlik sorunu var. Özellikle yabancıların gelişi, uyuşturucunun gençler arasında yayılması bizi endişelendiriyor. Ekonomi zaten her zaman kötü, güney ile kuzey arasında çok fark var. Fiyatları dengelemelerini istiyoruz. Güvenliğimizden sorumlu olanlar lütfen gençlerimizi korusunlar. Gençlik elden gidiyor. 60 yaşını aştım daha önce görmediğim suçları duyuyorum. Böyle küçük adada neden güvenlik sağlanamıyor aklım almıyor. 40 yaşındaki şahsın ne içtiği beni ilgilendirmez ama gençleri korumalıyız. Devletimiz bağımlılara sahip çıksın, çocuklarımızı tedavi edelim, elini bırakılamayalım. Modern ülkeleri örnek alarak, bağımlılık sorununa çözüm bulabiliriz. Torunlarım var ve onlar için korkuyorum.”

Beyhan Akar

“Fiyatlar aldı, başını gidiyor. Her geçen gün pahalılık artıyor. Sağlık sektörü de kötü durumda. Aile hekimi olmalı, insanlar gidip ilaçlarını yazdırabilmeli.”

Pempe Özgürlü

“Trafik, hayat pahalılığı, sağlık bunlar ülkenin sorunlarının başında geliyor. Mutlaka çözüm yolları vardır.”

Kemal Güneşer

“Bu ülkenin en önemli sorunu geçim derdidir. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor. İnsanlar geçinmek için çabalarken siyasiler de koltuk peşinde koşuyorlar. Bir meclis başkanını seçemediler. Çocuklarım ve ailem için bu ülkede bir gelecek göremiyorum. Böyle giderse halimizin ne olacağını Allah bilir.”

Sevinç Baştaş

“Bu ülkede çok sorun var ancak halkımız da çoğu şeye duyarsız kalıyor. İnsanlar eskiden çok daha samimiydi üretkendi ancak şimdi böyle bir durum kalmadı. Üretim çok önemli ancak biz ekmek elden su gölden şekline çok alıştık. Bu ülkede çocuklarım ve ailem için şimdilik bir gelecek görüyorum ancak ilerinde ne olacağıyla ilgili endişelerim var. Memlekette kötü alışkanlıklar çoğaldı. Ben Diyalog Gazetesi’ni her gün okuyorum ve uyuşturucu belasının ülkenin kanayan yarası olduğunu gördükçe endişelerim artıyor.”

Birol Pakalınlar

“Bu ülkenin en önemli sorunu hükümetsizlik ve ekonomidir. Deveye demişler boynun eğri demiş nerem doğru? Memleket de o hale geldi. Doğru bir yerimiz kalmadı. Ülke olduğu gibi sorundur. Ailem ve çocuklarım için bu ülkede bir gelecek göremiyorum. Çocuklarımın hepsi yurt dışında ve onları yanıma gelmeleri için zorluyorum. Bu toprakları bizler evlatlarımıza ve torunlarımıza bırakacağız ve ben utanmadan nasıl bu toprakları bu ülkeyi torunlarıma bırakacağım? Baştakilerin ve yetkililerin de bunları düşünmesi lazım. Koltuk kavgasını artık bir kenara bırakmaları gerekiyor. Osmanlının 1402-1413 tarihleri arasında yıllarca süren fetret dönemi diye bir dönemi varı ve biz de bu fetret dönemini yaşıyoruz. Her şeyi kaybedeceğiz. Bizim neslin yıllarca bedel ödeyerek aldığı bu toprakları bile kaybedeceğiz.”

Süleyman Karakurt

“Bu ülkenin en önemli sorunu ekonomidir. Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz ve her geçen gün alım gücümüzü kaybediyoruz. Bu ülkede ailem ve çocuklarım için maalesef bir gelecek göremiyorum. Yarın ne olacağımızı bilemeden yaşamaya devam ediyoruz.”

Mustafa Keçeci

“Bu ülkenin en önemli sorunu ekonomidir. Ülkede TL ödeme alınıyor ancak çok şey dövizle ödeniyor. En büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Bu durum böyle giderse ne olacağını bilmiyoruz ancak yöneticilerin bu konuda çözümler üretmelerini istiyoruz. Bu ülkede gençler için maalesef iyi bir gelecek göremiyorum.”

Olgun Beyoğlu

“Bu ülkenin en önemli sorunu kamu erkinin beceriksiz olması, yönetememesi ve yönettiğini sanmasıdır. Bu ülkede gelecek görmesek burada kalmazdık. Düzensizlik ve sistemsizlik bu ülkede devam ederse bir yerde kopacaktır. Burada liyakat ve eğitime çok önem verilmesi gerekiyor. Geldiğimiz üzücü nokta küçük çocukların uyuşturucu ve şiddete meyil etmeleridir ve bu pek hayra alamet değildir.”

Barış Tosunoğlu

“Bu ülkenin en büyük sorunu bir otorite boşluğunun olması ve bu boşluğun doldurulamaması ile birlikte her gün üzerine eklenmesidir. Bu ülkede çocuklarımız ve ailemiz için bir gelecek göremiyoruz. İnsanlar artık geleceklerini planlayamıyor ve bu böyle devam ederse ne olacağını da kestiremiyoruz.”