20 gün içinde iade edilecek

Türkiye’nin Mersin ilinde işlediği “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz 2024 yılının Kasım ayında KKTC’de olduğu tespit edilerek tutuklanan 47 yaşındaki Hasan Hüseyin Karaca’nın iade işlemleri tamamlanmadı.

Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapacağı esnada 11 Kasım 2024 tarihinde yakalanan ve iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 50 gün süreyle cezaevine gönderilen zanlı, ek süre talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 20 gün daha cezaevinde tutuklu beklemesine karar verirken, Karaca’nın, 31 yaşındayken, 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği, bu nedenle yargılanarak, hapse mahkum edildiği öğrenildi. Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının Türkiye’de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu ifade etti. Polis, Türkiye’nin iade talebi üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini, 11 Kasım 2024 tarihinde ülkeden çıkış yapacağı esnada Girne Turizm Limanında yakalandığını, mahkemeye çıkarılarak, iade işlemleri için 30 gün tutukluluk süresi alındığını kaydetti. Polis, mahkeme tarafından verilen 30 günlük sürenin dolduğunu ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, 20 gün ek süre daha alındığını söyledi. Polis, son alınan 20 günlük ek süre içerisinde de işlemlerin tamamlanmadığını ifade etti. Polis memuru, zanlının iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için 20 gün daha ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.