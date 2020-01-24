Ahmet Evan, bitmeyen enerjisiyle kendisini izlemeye gelen Letafet Lounge misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı

Ada’nın ünlü sanatçılarından Ahmet Evan, sevenleriyle Girne’nin en gözde mekânlarından olan Merit Park’ta hizmet veren Letafet Lounge Bar’da Çarşamba akşamları buluşma geleneğini sürdürüyor.

Renkli repertuvarı ve güçlü sahne enerjisiyle tanıdığımız Evan, yine Çarşamba gecesi Merit Park’ta 90’lar rüzgarı estirdi.

Sezen Aksu, Edip Akbayram, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Reyhan Karaca gibi en özel sanatçılarımızın parçalarını repertuvarına ekleyen Evan, mükemmel performansı, sevilen şarkıları ve bitmeyen enerjisiyle kendisini izlemeye gelen Letafet Lounge misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Birbirinden keyifli şarkılarla eğlenceye yön veren Evan, hafta ortasında konukların bol bol stres atmasını sağladı.

Sevenleri Evan’a, tüm gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. İzleyenlerinden tam not alan başarılı yorumcu, haftaya Çarşamba gecesi için hazırlıklarına başladı.

Ahmet Evan her Çarşamba akşamı olduğu gibi gelen hafta yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…