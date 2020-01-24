9 ülkeye sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsüyle ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi. Virüs Çin dışında 9 farklı ülkede daha görüldü. Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip Corona virüs salgınının olduğu Hubey eyaletine bağlı, Vuhan ve komşu iki kent Icou ve Huanggang'da da toplu taşımayı durdurdu. Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vieatnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ise Çin'den dönen bir Huawei çalışanında yüksek ateş ve boğaz ağrısı görülmesi ülkede "Corona virüs" paniğine neden oldu. Corona virüsü, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada Türkiye Sağlık Bakanlığı, Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların inişte termal kameralarla taranacağını bildirildi. Bu arada Vuhan-İstanbul seferleri de durduruldu.

Yılandan geçmiş olabileceği iddiası

Çin'de bir grup bilim insanı, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip Corona virüsünün (2019-nCoV) ilk olarak bir insana yılandan bulaşmış olabileceğini ileri sürdü. uhan'da ortaya çıkan yeni tip Corona virüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.

Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi.

Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki Corona virüsün bileşimi olabileceğini buldu.

Bu kapsamda, Çin’in Pekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden Vey Ci ile Pekin, Nanning, Ningbo ve Vuhan kentinden araştırmacılar, yeni Corona virüsün bulaştığı bazı hastalardan aldıkları gen örneklerinden yola çıkarak belirledikleri genetik kodu, farklı türdeki hayvanlardan alınan 217 Corona virüs ile karşılaştırdı.

Araştırmacılar, 2019-nCoV'daki protein kodlarının, daha çok Çin'de bulunan iki yılan türünün taşıdığı Corona virüstekilerle benzerlik gösterdiğini belirledi.

Çalışmada, bulguların virüsün en olası kaynağının yılan olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Yılanların, Vuhan'da virüsün ortaya çıktığı düşünülen deniz ürünleri pazarında satılmasının, virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalini akıllara getirdiği belirtiliyor.

Belirtileri

Yeni tip Corona virüsün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.

Virüs, SARS'a yüzde 80 benzerliği bulunması dolayısıyla halkta tedirginliğe yol açmıştı.