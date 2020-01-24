Moda tasarımcısı Gülcan Selçuk, 30 elbiseyi İklim Değişikliği Koleksiyonunda topladı

İklim değişikliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen moda tasarımcısı Gülcan Selçuk, dönüştürülebilir atıklarla diktiği 30 elbiseyi "İklim Değişikliği Koleksiyonu"nda topladı.

Diyarbakır'da doğan ve terzi annesi sayesinde çocuk yaşta mesleğe aşina olan, terör örgütü PKK'nın kentteki saldırıları ve çocuk kaçırmaları dolayısıyla 11 yaşında ailesi tarafından İstanbul'a gönderilerek terzi teyzesinin yanına yerleşen Selçuk, 16 yaşında almaya başladığı moda tasarım eğitimleri sonrasında kendi işini kurduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Selçuk, söz konusu tema için ön araştırma yaptığını, ardından çalışmalarına dünya haritasından yararlanarak başladığını, dünya haritasında değişiklikler yaparak elbiseleri tasarladığını, çalışmasında özellikle kadının "anne" olması sebebiyle iklimi değiştirebileceği mesajını verdiğini ifade etti.

