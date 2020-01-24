Jean Paul Gaultier emekli oldu, Irina, Gigi, Bella, Carla, Eva podyuma çıktı

Fransız tasarımcı Jean Paul Gaultier emekli oldu. Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te düzenlenen 2020 İlkbahar Yaz defilesi ile 50 yıllık moda kariyerini noktalayan ünlü modacının şovunda, Carla Bruni, Eva Herzigova, Irina Shayk, Dita Von Theese, Gigi Hadid, Bella Hadid, Winnie Harlow gibi ünlü isimler podyuma çıktı.

67 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier, hazır giyim konusunda istediğini elde ettiğini söyledi ve “Emekli olmamak için bir neden kalmadı” dedi. Twitter'dan yaptığı açıklama ile dün gerçekleşen şovun son şovu olduğunu belirtti. Ancak Gaultier, Haute Couture yapmaya devam edecek…

