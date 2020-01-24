‘Turizmi kalkındıracağız’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültür ve turizm faaliyetlerini ülkemizin tüm bölgelerine ve sezonu 12 aya yayarak, 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşılacağımıza inanıyoruz." dedi. Erdoğan, 16 Ocak 2020 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na iştirak ederek katılımcılara hitap etti. İstikbalin teminatı gençlerin her alanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesine önem verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri daha fazla kütüphane, daha fazla spor tesisi, daha fazla kültür merkeziyle buluşturmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Erdoğan, 2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayısının 321'e ve 1575 olan spor tesisi sayısının da 2019 sonu itibarıyla 3 bin 708'e çıkarıldığını söyledi. "Bu yılın ilk yarısında 15 yeni spor tesisini daha hizmete açıyoruz. Ayrıca, 330 gençlik ve spor tesisini de yeniliyoruz." diyen Recep Tayyip Erdoğan, mevcutlara ilave 10 gençlik merkezi ve 1 gençlik külliyesini de hizmete sunacaklarını aktardı. Türkiye'deki 39 gençlik kampından geçen yıl 125 bin gencin yararlandığını aktaran Erdoğan, 2020'de bu sayının, kamplara ulaşım imkanları da desteklenerek en az iki katına çıkarılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta spor okullarında okuyanlar olmak üzere antrenörlük yapmak isteyen tüm gençlerin önünü açan düzenlemelerin geçen ay yapıldığını hatırlattı.

Erdoğan, sporcuları güçlendiren çalışmalarla, uluslararası müsabakalarda alınan madalya sayısının 1481'den 6 bin 256'ya yükseltildiğini bildirdi. Siyasette, bürokraside gençlere daha fazla görev vererek gençlere olan güvenin sadece sözde olmadığının gösterildiğini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de, AK Parti'de, kabinede, yakın çalışma arkadaşları arasında gençlerin çok önemli sorumluluklar üstlendiğini anlattı. Erdoğan, 2019 yılının "Gönüllülük Yılı" ilan edildiğini ve tüm illerden gençlerin sivil toplum faaliyetlerine teşvik edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizdeki kütüphaneyi yakında hizmetinize sunuyoruz

Kültür ve turizm alanında 2019'un rekorlarla kapatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019'da ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 51,5 milyonu buldu." diye konuştu. Bakanlık yatırım ve işletme belgeli tesis sayısının 3 bin 262'den 4 bin 761'e, turizm bölgesi sayısının ise 143'den 237'ye ulaştırıldığına işaret eden Erdoğan, belediyelere yapacakları çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları için geçen yıl yaklaşık 2 milyar liralık destek verildiğini vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, mavi bayrak sıralamasında 463 plaj, 22 marina, 15 deniz turizmi aracıyla dünya sıralamasında Türkiye'nin 3'üncü olduğuna değindi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulduğunu, tanıtımın devlet desteğiyle özel sektör tarafından yapılacağı bir yapı oluşturulduğunu anlatan Erdoğan, "Kültür ve turizm faaliyetlerini ülkemizin tüm bölgelerine ve sezonu 12 aya yayarak, 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşılacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı. Geçen yıl 30 kütüphanenin millet kıraathanesine dönüştürüldüğünü ve vatandaşların kullanımına sunulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 saat hizmet verecek prestijli bir eser olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin yakında hizmete sunulacağını bildirdi. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin videosunu izletti, millete ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, 2020 sonuna kadar 10 kütüphanenin daha millet kıraathanesi formatında hizmet vereceğini dile getirdi. İnsanlık tarihini kökten değiştiren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ören yerinin ziyarete açıldığını ve 2019'un turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, burada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni 2020 sonuna kadar tamamlıyoruz

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun da eklenmesiyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne kayıtlı unsur sayısının 18'e ulaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu listede kayıtlı değerlerle Türkiye'nin 178 ülke arasında ilk 5'te yer aldığını kaydetti. Erdoğan, geçen 17 yılda 154 müzenin yenilendiğini, uluslararası ölçekte ses getiren 57 müzenin hizmete açıldığını bildirdi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi ile Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin hizmete sunulduğu dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşaatı devam eden yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin 2020 sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Erdoğan, Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatının da hızla devam ettiği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 18 vakıf kültür varlığının yenilendiğini, yurt dışında da 6 caminin yapım ve onarımının tamamlandığına işaret etti.

Dizi sektörünün 2019'daki 350 milyon dolarlık ihracat hacmiyle ABD'nin ardından dünyada 2'nci sırada yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, 156 ülkede 500 milyon kişinin Türk dizi ve filmlerini seyrettiğini anlattı. Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Sinema Kanunu ile bu sektöre sağlanan destekleri çeşitlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Milli geliri 4 kat artırdık

Erdoğan, ekonominin daima önceliklerin başında yer aldığını vurgulayarak, Türkiye'yi gelişmekte olan ülke grubunda bir üst kategoriye yükselttiklerini söyledi. Milli geliri 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkartarak 4 kat artırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Son yıllarda maruz kaldığımız küresel çaplı saldırıların sebep olduğu kur etkisiyle göstergeler bir parça gerilemiş olmakla birlikte, ekonomideki hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Küresel düzeydeki belirsizlikler ve spekülatif saldırılar karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek, 2019'da ülkemizi yeniden yükselişe geçirdik." diye konuştu. Öncelikle, saldırı dalgasının ilk ayağı olan döviz kurunu, nispeten istikrarlı bir çizgiye oturttuklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak. Geçtiğimiz Eylül ayında 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programımız yürürlüğe girdi. Programın temel hedefleri, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesidir. Esasen, geçtiğimiz 17 yılın genel görüntüsü, ekonomide hedeflerimizin çok da gerisine düşmediğimize işaret ediyor.

Mesela, 2003 yılından önceki 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Tüm sıkıntılara rağmen 2019 enflasyonu da yüzde 11,8 oranı ile bu genel görünümün çok dışında kalmadı. Para ve maliye politikalarını, güçlü eş güdüm ve yapısal reformlarla tahkim ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz. İVME finansman paketi kapsamında 2019'da firmalara yaklaşık 48 milyar liralık kredi imkanı sunduk. Bu kapsamda 56 binin üzerinde kredi adedine ulaşılarak, 29 milyar liradan fazla kredi tahsisi gerçekleştirildi. 2019'un üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,9'luk pozitif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz."

Cari işlemler dengesinde, Eylül itibarıyla 5,4 milyar dolar artıya geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın altın dahil toplam rezervlerinin 105 milyar doların üzerine çıktığını aktararak, Borsa İstanbul'un 2003 yılında 10 bin 600 olan kapanış endeksinin, dün 121 bini bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizdi. Erdoğan, "Birileri konuşuyor, ağzı olan konuşur. Biz de işimize bakarız. Her şey ortada." ifadelerini kullandı. Ekonomik göstergelerin hemen tamamının, önümüzdeki dönem için olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağına işaret ettiğini belirten Erdoğan, "Ekonomimizin en büyük zaafı olarak gösterilen cari işlemler dengesinde, tarihimizde ilk defa Eylül ayı itibarıyla 5,4 milyar dolar artıya geçtik. Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz." dedi.

Hem gösterge faizlerinde hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapıldığını dile getiren Erdoğan, faizlerin bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 15 puan, konut kredilerinde 15 puan, ihtiyaç kredilerinde 18 puan gerilediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Kasım ayında 91,3 olan ekonomik güven endeksi Aralık ayında 93,8'e yükseldi ve yılı zirvede kapattı. 2019 yılı Kasım ayında bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,6 seviyesindedir. Bu da nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Bu seviye, yüzde 8 olan uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerindedir. (Devamı yarın)