Evraklar inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK



İskele’de casusluk suçlamasıyla tutuklanan Kıbrıslı Rumların tasarrufunda bulunan KKTC vatandaşlarına ait kişisel tapu belgelerinin üzerinde imza ve kaşeleri tespit edilen Uzunoğlu Emlak Şirketi sahipleri Altan ve Zeynel Uzunoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 6 gün ek süre alındı. KKTC vatandaşlarının kişisel belgeleriyle ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu olayı hatırlattı. Polis; 19 Temmuz 2025 tarihinde, 5 Kıbrıslı Rum’un İskele’ye bağlı Kalecik’te bir sitede inceleme yaparken yakalandıklarını anımsattı. Polis; zanlıların tasarrufunda haritalar, inşaat şirketleri ve direktörleriyle ilgili bilgilerin ele geçirildiğini aktardı. Polis; yürütülen ileri tahkikat neticesinde, Rumların tasarrufunda bazı KKTC vatandaşlarına ait 1974 yılı sonrası kişisel tapu bilgilerinin de bulunduğunu açıkladı. Polis; ele geçirilen evrak üzerinde, Uzunoğlu Emlak Şirketine ait kaşe ile Altan Uzunoğlu’nun imzasının bulunduğunu açıkladı.

Zeynel Uzunoğlu’nun da konu şirketin direktörü olması nedeniyle, mesele ile bağlantılı gözaltına alındığını bildiren polis; zanlıların ev ve işyerlerinden çok sayıda evrak, dosya, telefon, bilgisayar ve USB belleğin incelenmek üzere emare alındığını bildirdi ve mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme; zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.