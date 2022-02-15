Koalisyon kapısı açık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) dün hükümet konusundaki görüşlerini gönderdiklerini açıkladı.

UBP’nin kendilerine bir metin bıraktığını, metne bakıldığı zaman büyük ölçüde UBP’nin seçim manifestosundan ibaret olduğunun görüldüğünü, dün itibarıyla UBP’ye CTP’nin görüşlerini gönderdiklerini belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bu krizin içinden çıkması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

Erhürman, “Bize verdikleri metinde, UBP’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili duruşu yer alıyordu, bizim metnimizde de bizim görüşümüz yer alıyor. Gönderdiğimiz metinde, kamu okullarında tam gün eğitim ve gelirlerin Euro’ya endekslenme politikası da yer alıyor. Ortak bir zemin üzerinde uzlaşabilirsek, kapıları kapatmıyoruz” dedi.

CTP’nin ortaya koyduğu vizyonla ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceğini söylediklerini belirten Erhürman, “O vizyonla hükümette oluruz, o vizyonu ana muhalefet olarak mecliste savunuruz. O vizyon yerine getirmeye çalışılırsa, tam destek veririz. Biz Kıbrıs Türk halkının bu krizin içinden çıkması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için doğru zemine basılması gerektiğinin altını çizen Tufan Erhürman, “Biz bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için siyasetin içinde olan insanlarız” diye konuştu.

“Rakam kendi başına istikrarın güvencesi değildir”

UBP ile ilkeler üzerinden görüşme yaptıklarını, bir zemin de varsa, iyi niyetle yürümek için arayış içerisine girebileceklerini aktardıklarını söyleyen Erhürman, “42 rakamı çok büyük bir rakamdır. Rakam kendi başına istikrarın güvencesi de değildir. Bunun en belirgin örneği 39 milletvekiliyle kurulan CTP-UBP hükümetidir” dedi. Erhürman, ilkeler üzerinden anlaşılamaması durumunda, rakamın “büyüsüne kapılmanın” anlamlı olmadığını belirtti.

“28 beldenin 28’inde de aday göstereceğiz…”

Haziran ayında gerçekleştirilecek belediye seçimleriyle ilgili ise Tufan Erhürman, “Biz parti organlarında değerlendirmeye başladık. İlk olarak hükümetin şekillenmesi de gerekiyor. O devam ederken onu bırakıp da belediye seçimlerine odaklanamayız. Geriye kalan adaylarımızın belirlenmesi için çalışmalar başladı. 28 beldenin 28’inde de aday göstermek için çalışmalara başladık. Belirlenmiş ve açıklanmamış adaylarımız da var. Bu hükümet meselesi biter bitmez adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz” dedi.