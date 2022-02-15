Aynen göreve devam

Tuğçe Ülkü AYDIN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, “CTP’nin önerilerine yazılı yanıt vereceğiz. Sıkıntı Kıbrıs konusundadır. Eğer olumlu durum olmayacaksa -ki bu yarına belli olur- diğer alternatifleri sıcak tutup hemen yürürlüğe koyacağız” dedi.

Sucuoğlu, ikili değil üçlü bir koalisyon modeli olacağını ve şu anda görünenin 29 milletvekiliyle bir UBP-DP-YDP koalisyonu kurulacağını kaydederek “Çarşamba MYK ve Parti Meclisi’ne bilgi verip sonrasında hükümeti açıklar, Perşembe veya Cuma Cumhurbaşkanına sunarız” diye konuştu.

CTP’nin cevap mektubu etkili oldu

Başbakan Sucuoğlu, dün öğleden sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin UBP’ye ilettiği parti manifestosu ve bazı görüşlerini içeren yazılı metni değerlendirdiklerini söyledi.

UBP’nin CTP ile yaptığı görüşmede ve dün öğleden sonra CTP’nin UBP’ye ilettiği parti manifestosu ve bazı görüşlerini içeren yazılı metni değerlendirdiklerini dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, CTP’den gelen yazılı metnin değerlendirilmeye devam edileceğini, konu iyice etüt edilerek, UBP’nin iyi niyet cevabı olacağını vurguladı.

Diğer partilerle de gayri resmi görüşmelerin devam ettiğini belirten Sucuoğlu, CTP ile olumlu bir durum olmaması halinde, diğer alternatiflerin sıcak tutulacağını kaydetti.

Parti başkanları durumu değerlendirdi

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı hükümet kurma çalışmaları konusunda BRT’de katıldıkları canlı yayında, değerlendirmelerde bulunarak soruları cevapladı.

Erhürman: İstikrarı sayı değil ilkeler belirler

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin UBP ile görüştükten sonra değerlendirmelerde bulunarak, seçim manifestolarına 7 sayfalık bir metin ekleyerek UBP’ye yazılı olarak dün ilettiklerini söyledi.

Gönderilen metnin CTP’nin vizyonu yansıttığını ve CTP’nin ancak bu vizyon çerçevesinde hükümette olabileceğini UBP’ye ilettiklerini ifade eden Erhürman, “Kendi vizyonumuzdan vazgeçmememiz beklenemez” dedi.

Hükümeti kurma görevi UBP’de olduğu için bunu onların değerlendireceğini ve daha fazla görüşme yapmaya zemin oluşursa, o zaman UBP ile yeniden görüşeceklerini ifade eden Erhürman, 42 milletvekilinin istikrarı belirlemeyeceğini, istikrarlı bir hükümetin ancak ilke ve görüşler üzerinde uzlaşılması, güven ortamının oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Özersay: Niyet fazla bakanlık değil…

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP’yle yaptıkları görüşmede 2’li bir hükümet kurmayı önerdiklerini dile getirerek, 27 milletvekiliyle bir hükümet kurulabileceğini, 3 başlı bir hükümet yerine 2 başlı bir hükümet modelinin daha istikrarlı olacağını düşündüklerini kaydetti.

2’li hükümetin daha uzun ömürlü olacağını söyleyen Özersay, bakanlık sayısının kendileri için hiç önemli olmadığını, niyetlerinin daha fazla bakanlık almak olmadığını vurguladı.

3’lü bir hükümette bulunmak istemediklerini dile getiren Özersay, halkın verdiği mesajın önemine de işaret ederek UBP-CTP hükümeti kurulması halinde ise Halkın Partisi’nin katkı koymaya, olumlu bir muhalefet yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bir soru üzerine ise Özersay, “Hükümet kurma çalışmalarından uzak durmuyoruz, bir öneri yaptık, onun cevabını bekliyoruz” dedi.

Ataoğlu: Kendi duruşumuzu ortaya koyacağız

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da UBP ile ikinci bir resmi görüşme yapmadıklarını belirterek, DP’nin kendi içindeki çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

İkinci bir görüşme talebine karşılık kendi görüşlerini ve duruşlarını ortaya koyacaklarını ifade eden Ataoğlu, vatandaş ve halkın beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı: Sonucu bekleyeceğiz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, UBP’nin dün CTP’nin ilettiği metni değerlendirdiğini, o cevabı beklemeden yapılacak bir görüşmenin çok şık olmayacağı görüşünü dile getirerek, YDP’nin UBP’den çıkacak sonucu beklemede olduğunu söyledi.

Alternatif hükümet modelleri ve UBP’nin hükümet programı üzerinde partilerinin bazı değerlendirmeler yaptığını ifade eden Arıklı, YDP’nin önceliklerini belirlediğini, genel seçimler ve reform konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Seçim Yasası’nın en öncelikli konu olduğuna dikkat çeken Arıklı, bunun Haziran’a kadar ele alınarak Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini söyledi.

UBP’nin CTP konusundaki tavrının önemli olduğunu, CTP ile kurulacak bir hükümetin heyecan verici olacağını ve kendilerinin de bunu destekleyeceğini ifade eden Arıklı, bir soruya karşılık ise hükümette olacaklarsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı istemediklerini kaydetti.