Rumlarda 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 25 bin 38 test sonucu 343 pozitif vakaya rastlandı. Kuzeyde can kaybı olmazken, 487 kişinin taburcu edildiği belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içinde 134 bin 415 test yapıldığı, 2 bin 930 yeni vaka saptandığı ve üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 38 test yapıldığı, 343 pozitif vakaya rastlandığı, 487 kişinin taburcu edildiği, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 6 olduğu kaydedildi.
Vakaların 156’sı Lefkoşa, 73’ü Girne, 72’si Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 8’i İskele, 8’i de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.
Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 5.619.630
Toplam vaka sayısı: 62.052
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 57.750
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4120
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 70
Karantinadaki vaka sayısı: 4044
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 184
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1317
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 454
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 337
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3751
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 126287
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta dün, 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 134 bin 415 test yapıldığını ve 2 bin 930 yeni vaka saptandığını; 85 ve 86 yaşındaki iki kadın hasta ile 85 yaşındaki bir erkek hasta olmak üzere üç kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, 177 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve 40’ının durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana güneyde toplam 293 bin 40 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 788’e yükseldi.