Rumlarda 3 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 25 bin 38 test sonucu 343 pozitif vakaya rastlandı. Kuzeyde can kaybı olmazken, 487 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içinde 134 bin 415 test yapıldığı, 2 bin 930 yeni vaka saptandığı ve üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 38 test yapıldığı, 343 pozitif vakaya rastlandığı, 487 kişinin taburcu edildiği, yoğun bakımda yatan hasta sayısının 6 olduğu kaydedildi.

Vakaların 156’sı Lefkoşa, 73’ü Girne, 72’si Gazimağusa, 26’sı Güzelyurt, 8’i İskele, 8’i de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 5.619.630

Toplam vaka sayısı: 62.052

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 57.750

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4120

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 70

Karantinadaki vaka sayısı: 4044

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 184

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 6

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 1317

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 454

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 337

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3751

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 126287

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün, 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 134 bin 415 test yapıldığını ve 2 bin 930 yeni vaka saptandığını; 85 ve 86 yaşındaki iki kadın hasta ile 85 yaşındaki bir erkek hasta olmak üzere üç kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, 177 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve 40’ının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana güneyde toplam 293 bin 40 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 788’e yükseldi.