Kriz kapıda

Rum Adalet Bakanı Anna Procopiou, Roma’da tutuklu bulunan avukat Akan Kürşat’ın iadesi için İtalyan makamları nezdinde girişim yaptıklarını açıkladı. Kürşat’ı adalet önüne çıkarmak için Kıbrıs'a getirmek istediklerini ve iade sürecinin devam ettiğini belirten Rum Bakan "Mallarımızı gasp eden birileri adalet önüne çıkarılacaktır, önemli olan budur" dedi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de, KKTC Meclis Başkan yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi olan avukat Akan Kürşat’ın, Rum mülklerinin satışına aracılık etmekle suçlandığını doğruladı.

Cyprus Mail internet sitesinde yer alan haberde avukat Akan Kürşat hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı.

Kürşat hakkında Avrupa Mahkemeleri tarafından çıkarılmış bir tutuklama emri olduğunu, buna rağmen Larnaka Havaalanından çıkış yaptığı, bu durumun Rum polisi tarafından mercek altına alındığı belirtildi.

Habere göre; Rum polisi, Kürşat’ın Rum mallarının yasa dışı satışıyla ilgili tutuklandığına dair haberleri doğruladı.

Polis sözcüsü Hristos Andreu, geçen Salı günü İtalya’daki makamların Avrupa Mahkemesi tarafından Kürşat hakkında tutuklama emri olduğuna dair kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Ayrıca Rum polisinin, hakkında yakalama emri olan Kürşat’ın Larnaka Havaalanından nasıl çıkış yaptığına dair soruşturma başlattığı belirtildi.

Mahkemeye çıkarıldı

Rum basınında yer alan bir diğer iddiaya göre ise; Kürşat’ın İtalya’da gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldığı ve hakkında yargılanıncaya kadar tutuklu kalması yönünde emir verildiği, eşi Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin de bu nedenle Roma’da bulunduğu kaydedildi.

Akan Kürşat ve babasının, kuzeyde hukuk bürosu işlettiği, Rum mülkleriyle ilgilendikleri, henüz ismi açıklanmayan bir şirketi temsil ettikleri de kaydedildi.

İskele’de büyük ölçekli mülk satışına karışıp karışmadıklarının ise henüz doğrulanmadığı ifade edildi.

Akan Kürşat ile babasının, yabancılardan mülk satışı için depozito aldıkları, ancak alıcıların malların Rumlara ait olduğunu fark etmesine rağmen satış işlemlerini devam ettirmek istedikleri öne sürüldü.

Yabancı şahısların, daha sonra Güney Kıbrıs makamlarına başvurarak, depozitolarının gasp edildiğini belirterek, şikayetçi oldukları kaydedildi.

Gary Robb olayı

Cyprus-Mail’in haberinde Arapköy’de villa inşa eden Gary Robb’la,

Akan’ın avukat babası Talat Kürşat arasındaki ilişki gündeme getirildi.

Gazetenin haberinde şu iddialara yer verildi:

“AGA Developments LTD ve Gary Robb şirketinden Arapköy’de (Klepini) bir villa satın alan İngiliz William George ve Eleanor Barker Rene Alcock, Talat Kürşat hakkında kuzeydeki mahkemelere şikayette bulunmuştu.

Davacılar, mülkün satın alınması için şirketin ve Robb'un avukatı Talat Kürşat'a gönderdikleri paranın hiçbir zaman kendilerine aktarılmadığını, ancak avukatın bu parayı kişisel hesabında tuttuğunu iddia etti. Temyizde davacıların ısrarına rağmen 64.755 bin Sterlin tutarındaki meblağ iade edilmedi ve bu paranın Talat Kürşat tarafından kötüye kullanıldığı veya kendi banka hesabına aktarıldığı sonucuna varıldı.”

İngilizlerin şikayeti

Haber sitesi, iki İngiliz'in Kürsat'larla ilgili olarak Europol'e şikayette bulunmuş olabileceğini de ekledi.

İngiliz uyuşturucu satıcısı Gary Robb, 2004-2005 yılları arasında Girne'de Kıbrıs Rum topraklarında 335 lüks villa inşa etmeye başladı ancak 2009 yılında uyuşturucu satışından dolayı İngiltere'de beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı için tek bir villayı bile bitiremedi.

2011 yılında Robb hakkında Avrupa Tutuklama Emri çıkarıldı, iadesi istendi ve Birleşik Krallık'tan güneye iade edildi. Robb 11 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak bu sürenin ardından Birleşik Krallık'a geri gönderildi.

İngiliz polisi, yaklaşık 400 Britanyalının AGA Development ile yapılan anlaşmalarda toplam 40 milyon Euro'nun üzerinde para kaybettiğini tahmin ediyor.

