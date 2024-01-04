‘Satıyoruz’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Onyekachi Kingsley Okeke ile suç ortakları Abdulrahman Mustafa ve Marcel Chibuzor Agbo hakkındaki soruşturma sürüyor.

Nijerya uyruklu zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, operasyonda ele geçirilen 2 kilo uyuşturucunun analize gönderildiği açıklandı. Ayrıca zanlıların Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu satışı yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Polisin uyuşturucu satın alan şahısları aradığı da açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 30 Aralık 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi'nin, Hamitköy bölgesi Ahmet Sami Topcan Sokak’ta gerçekleştirildiği operasyon sırasında Onyekachi Okeke’nin kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Polis, tutuklanan zanlı Okeke’nin tasarrufunda satışa hazır vaziyette 29 paket halinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, olay mahallinde tespit edilen ve meseleye bağlantısı olduğuna inanılan Abdulrahman Mustafa’nın da tutuklandığını açıkladı.

Polis, akabinde Okeke ve Agbo ’nun Gönyeli’de birlikte kaldıkları apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti.

10 gramını sattılar

Polis memuru, yapılan aramada 2 kilo gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeleri 27 Aralık 2023 tarihinde Gönyeli’de aranan bir şahıstan aldıklarını ve 10 gramını Lefkoşa’da birçok şahsa sattıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Okeke’nin yakalandığını anda üzerinde bulunan 5 bin TL paranın da uyuşturucu satışından elde edildiğini tespit ettiklerini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlıların uyuşturucu sattığı şahısların da arandığını belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.