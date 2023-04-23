Tüm sürücüler alkollü çıktı

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile ikinci gününün ilk saatlerinde meydana gelen dört ayrı trafik kazasında sürücülerin tümü alkollü çıktı. Meydana gelen kazalarda bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Berkan Yuvanaydın (E-22), 182 miligram alkol tesiri atlında, yönetimindeki EM 070 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, önünde seyreden Collins T. Oiora (E-23) yönetimindeki ZPV 614 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. EM 070 plakalı araç sürücüsü Yuvanaydın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 00.30 sırlarında, Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada ise Faris Can Dalbun, 194 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 896 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde tek yöne doğru sağa dikkatsiz bir şekilde dönüş yaptı. Bu esnada sanayi bölgesine dönüşe geçen Mehmet Deniz yönetimindeki UN 613 plakalı motosiklet ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Dalbun tutuklandı.

Alkollü sürücü refüj üzerine çıktı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, önceki gün saat 23.45 sıralarında, Metin Kurtoğlu (E-29), 109 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 939 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine dikkatsiz bir şekilde giriş yapıp hastane istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip refüj üzerine çıktı ve buradaki trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Aynı gün, saat 15.30 sıralarında ise Yıldırım'da Reyhan Sokak üzerinde, Charmaine Lisungu Kaputalamba (K-29), 244 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KG 636 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp bir ikametgahın bahçe tellerine çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Kaputalamba tutuklandı.

