Acıları dinmiyor

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Adıyaman’daki İsias Otelin enkazında yaşamını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri ile öğretmenlerin ailelerinin gözyaşları dinmiyor.

Yaşadıkları acıyı sürekli sosyal medya hesaplarından aktaran aileler, en acı bayramı yaşıyor. Sosyal medya platformlarında “#isiasbayramımızyok” etiketi açan acılı aileler, adaletin tecelli etmesini bekliyor.

Öte yandan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, “Sevgi ve özlemle… 8 dakika 25 saniyelik video neden bu kadar ısrar ettiğimizi anlatıyor. #isiasbayramımızyok” ifadelerine yer verildi.

Acılı aileler ve depremde yakınlarını kaybedenlerin paylaşımları şöyle;

Enver Karakaya

Değil bir bayram 7 bayram da geçse yanınızdayız.

Bu dava sadece sizin değil, hepimizin davasıdır.

Asla yalnız değilsiniz. #isiasbayramımızyok.

Güncem Kınay

Ceylin’imize anneciği, babacığı, ablacığı bayram kahvaltısı hazırlayamadı. Kaynağımızın elini öpecek, bayramlık parası verecek babası da yoktu. Pervin’imizin mavi kelebeği, Serin’imiz de yoktu. Murat’ımızın mavişi Aras’ımız da yoktu. Esra’cığımızın Sahil’ciği de yoktu. Şenay’ımın koca bebeği Atakan’ımız ve Pamir’i de yoktu #isiasbayramımızyok

Salih Avcı

Bir bayram sabahı çektirmiştik bu fotoğrafı. Sen yoksun artık bayramlarda, bizim için de artık bir anlam taşımıyor. Çok zor be oğlum sensizlik…

Hülya Alpler

Ateş düştüğü yeri yaktı bizi de yaktı, bayram kutlamak neyimize.

#isiasbayramımızyok

Ömer Bilgen

Bayram dediğiniz çocukla güzeldir. Koşar eğlenir cıvıl cıvıl olur ortalık. Harçlığını da aldı mı deme keyfine. Bu bayram öyle mi? Kiminin anası yok, kiminin babası, bizim de #meleklertakımımız. #isiasbayramımızyok. Bu çocuklar bayram sevinci yaşaması gerekirdi. #isiaskatilleri sayesinde her şeyimiz kursağımızda kaldı. Ah ne yavrular sizsiz ilk bayram.

