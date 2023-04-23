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Gönüllüler iş başında

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Temiz Ada Grubu, Bedis ve Silver Beach arasında geniş bir alanda temizlik yaptı

Gönüllüler iş başında

Ülke genelinde faaliyet gösteren çevre örgütlerinden Temiz Ada Grubu, Gazimağusa’da bayram temizliği yaptı. Bedis ve Silver Beach arasında geniş bir alanda temizlik yapan grup, çevreyi çöplerden arındırdı. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklu kişilerin de katıldığı çalışmada torbalarca çöp toplandı. Arife günü temizlik yaparak, bayrama hazır hale getiren Temiz Ada Grubu halka çağrı yaptı. Temiz Ada Grubu Başkanı Kasım Uluçaylı, piknik yapacak olanların çöplerini etrafa atmamasını istedi. Bayramlar veya tatil günlerinde piknik alanlarının çöp dolduğunu belirten Uluçaylı, “Arife günü Bedis ve Silver Beach arasında geniş bir alanda temizlik yaptık. Bayrama hazır hale getirdik. Lütfen çevreyi temiz tutma konusunda duyarlı olalım” dedi.  Uluçaylı, Temiz Ada Grubunun 3 yıldan beri faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek, “Hep birlikte ülkemizi, çevremizi, doğamızı korumalıyız” dedi. 

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