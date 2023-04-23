Kapalı Maraş’ın bazı kısımlarının ziyarete açılmasının üzerinden 2 yılı aşkın süre geçerken, ‘hayalet şehir’ olarak adlandırılan bölge büyük ilgi görüyor. Gazimağusa ilçesinde yer alan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı bir milyona ulaştı.

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye'nin de desteğiyle, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.

Ziyaretçilerin denize girmesine de imkan verilen halka açık bölümde, yaz sezonunda iki plaj halkın kullanımına açıldı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açıldı. Ayrıca çay bahçesi de hizmete girdi.

Ziyaretlerin yanı sıra bölgede sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Maraş'ın açık kısmını gezenlerin sayısının bir milyona ulaşması sebebiyle tören düzenlendi. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Maraş'ı ziyaret eden bir milyonuncu kişi olan Fevzi-Özlem Bingöl çiftine, takdir ve ziyaretçi belgeleri verildi, kitap hediye edildi.