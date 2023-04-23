UBP adayını belirledi

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nden bir milletvekilinin ayrıldığını ve Anayasa gereği haziran ayında bir milletvekili için seçime gidileceğini açıklayarak, seçimin 25 Haziran’da gerçekleşeceğini söyledi. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ara seçim ve aday belirleme konusunun ele alınacağını vurgulayan Üstel, Merkezi Yönetim Kurulu’na bir aday önereceklerini söyledi. Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Gazimağusa’da dün partililerle bayramlaştı. Başbakan Ünal Üstel ilk durağı olan Gazimağusa’da, "milletvekilliği ara seçimi" konusunda ve "ara seçimde sürpriz aday olarak konuşulan UBP’li iş insanı Ali Başman" ile ilgili açıklamalarda bulundu. 60 günlük seçim yasağı süresinin kısaltılması için yasa çıkarılması yönünde çalışma başlatılacağını söyleyen Üstel, ardından da ara seçim için start verileceğini kaydetti. UBP’nin haziranda yapılacak olan ara seçimde milletvekili sayısını 25’e çıkarmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Üstel, partililerden ara seçim için birlik beraberlik içinde çalışmalarını istedi.

Aday belirlenecek

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ara seçim ve aday belirleme konusunun ele alınacağını vurgulayan Üstel, Merkezi Yönetim Kurulu’na bir aday önereceklerini söyledi. Şu ana kadar bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığını, deneyimli iş insanı, UBP’li Ali Başman’ın önerilerine evet dediğini kaydeden Üstel, “Bunu yetkili organlarla toplantı yaptıktan sonra, yetkili organlardan da bu kararı çıkarıp kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Özersay sine-i millete gitti

Halkın Partisi sine-i millet kararı almış, genel başkan Kudret Özersay istifasını meclise sunmuştu. Özersay’ın istifasıyla meclisten bir milletvekili eksilmişti.