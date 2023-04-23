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Teslim olmadık boyun eğmedik

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Bakan Ertuğruloğlu, Bosna Hersek’in yaşadığı zulmü, Kıbrıs Türklerinin yıllar önce yaşadığını belirtti ve şunu ekledi:

Teslim olmadık boyun eğmedik

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa’nın ortasında Bosna Hersek’in yaşadığı zulmü, Kıbrıs Türklerinin yıllar önce yaşadığını ifade ederek, “Vahşetin her türlüsünü yaşadık, teslim olmadık, boyun eğmedik”dedi. 
Bakan Ertuğruloğlu,  KKTC’de belgesel çekimleri yapan Bakü TV’ye Kıbrıs konusunda açıklamalar yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs konusunun dünü, bugünü, Azerbaycan ile ilişkiler, Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üyelik konularında kapsamlı değerlendirmeler yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun bir statü sorunu olduğunu anlattı.
Avrupa’nın ortasında Bosna Hersek’in yaşadığı zulmü, Kıbrıs Türklerinin yıllar önce yaşadığını anlatan Ertuğruloğlu, “Vahşetin her türlüsünü yaşadık, teslim olmadık, boyun eğmedik. Anavatan Türkiye’nin de desteği ile çok onurlu bir mücadele vermekteyiz” dedi.
 

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