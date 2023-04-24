Binlerce kişi izledi

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Gülşen, Merit Royal Diamond’da, Funda Arar ise Merit Park Hotel’de sahne aldı.

Bayramın ikinci günü Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’ın görkemli Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile buluşan Türk pop müziğinin kraliçesi Gülşen, iki bin misafire muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.

Adanın en büyük balo salonunun etkileyici ambiyansında, en hit şarkılarından “Lolipop” ile sahneye çıkan Gülşen, sesi ve güzelliği ile kendisine hayran bıraktı. Bayram için özel olarak tasarlanan gümüş rengi ışıl ışıl kostümü ile göz kamaştıran sanatçı, salonu dolduran sevenlerine seslenerek “Ne kadar güzel görünüyorsunuz, bugün sizlerle birlikte olmak çok güzel. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi. Gülşen, güçlü sahne performansı, etkileyici dansları ve eşsiz yorumu ile hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Gece boyunca en sevilen şarkılarını konukları ile birlikte söyleyen Gülşen, yaklaşık iki saat süren unutulmaz bir konsere imza atarak yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Arar sesiyle büyüledi

Merit Park Hotel’de sahne alan Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, konuklara muhteşem anlar yaşattı. Songül Sarpbaş imzalı turkuaz elbisesiyle denizkızını andıran Arar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arar, “Bayram sabahı uyanıp bayramlaştık, aile ziyaretleri yaptık ve ailecek yemek yedik. Bu gece de bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız” dedi. “Aras da günden güne büyüyor. Onun bayramı nasıl geçiyor?” sorusuna Arar, “Bayramları ve aileyle bir araya gelmeyi seviyor. Bir yandan da harçlık topluyor. ‘Bayramların eski tadı yok’ desek de, çocukların içinde o sevinç ve heyecan yine oluyor.” dedi. Sevilen şarkıları ve güzelliği ile büyüleyen Arar, yaklaşık 2 saat boyunca misafirlerine bayram coşkusunu yaşattı.



