Ortadoğu rüzgarı estirdi

Bayramın ikinci günü Merit Royal Otel’de sahne alan Ortadoğu’nun en sevilen pop starlarından Hussein Al Deek, hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı. Dünyanın dört bir yanından gelerek, bayram tatillerini Merit Royal kalitesi ile geçirmek isteyen misafirler, muhteşem bir müzik ziyafeti yaşadı.

Ünlü sanatçının bayrama özel repertuarındaki birbirinden hareketli parçalar ile gece boyunca doyasıya dans eden konuklar, sevilen sanatçıya şarkılarında eşlik etti. Tam bir Ortadoğu rüzgarının estiği gecede, hayranları ile bol bol fotoğraf da çektiren Hussein Al Deek, bayramda Merit Royal Otel’de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Bayram özel konserinde yaklaşık iki saat sahnede kalan pop star, etkileyici performansı ile dinleyenlerinden tam not aldı.



