Brit Müzik Ödüllerinde kırmızı halı ilginç görüntülere de sahne oldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan BRIT Awards 2020, önceki akşam Londra'da gerçekleşti. Törene kırmızı halı tercihleri damga vurdu. Adeta bir sirki andıran gecede Lizzo çikolata kombini yaparken, Billie Eilish ise her zamanki gibi son derece salaş görünümüyle karşımızdaydı... Müzik dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan Brit’te, kazananlar kadar, kırmızı halıdaki sıradışı seçimler de dikkat çekti. Adeta bir sirki andıran kırmızı halı, ilginç görüntülere de sahne oldu.

