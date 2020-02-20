‘Adalet’ çıkmazı

Gezi Parkı davasındaki beraat kararı sonrası gözaltına alınan Osman Kavala adliyeye sevk edildi. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, adliyeye sevk edildi. Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Silivri Cezaevi'ndeki tahliyesinin ardından önceki akşam gözaltına alınan Osman Kavala'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kavala, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Soruşturma savcılığınca tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Osman Kavala, Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulandı.

İfadesinde 2 yıl 4 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu belirten Kavala, " 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının açıkça belirttiği gibi maruz kaldığım sıra dışı vahimlikteki bir hak ihlalinin dünkü gözaltı kararı ve bu akşam gördüğümüz savcının sevk yazısı bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak ile ilgili tüm iddialar asılsızdır" diye konuştu.

Nöbetçi Hakimlik, kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen dosyadan verilen tahliye kararı nedeniyle atılı suçun ağırlığı ve önemi dikkate alındığında şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle şüphelinin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

3 hakime soruşturma

HSK, Gezi Parkı davasında sanıklara beraat veren 3 hâkim için inceleme ve soruşturma izni verdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

HSK Birinci Dairesi, davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.

İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.

2013 yılında yaşanan Gezi parkı olaylarına ilişkin açılan davada önceki gün mahkeme heyeti kararını açıklayarak davada yargılanan tüm sanıkların beraatine karar vermişti.