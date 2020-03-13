Buse Eligön, Cem Gülsev’in  evlilik teklifine  “Evet” dedi

Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Karaağaç Köyü unutulmaz bir evlilik teklifine şahit oldu.

Diyalog TV’de reji-yönetmen yardımcısı olarak görev yapan Cem Gülsev, köyde bulunan şelale önünde muhteşem organizasyonla kız arkadaşı Buse Eligön’e evlenme teklifinde bulundu.

“Benimle Bir Ömür Beraber Geçirir misin?” yazılı afiş, kalp şeklinde balonlar, konfeti ve romantik müzik eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifi sonrasında beklenen mutlu an geldi ve Buse Eligön, Cem Gülsev’in teklifine “evet” dedi. Sürpriz evlilik teklifi sonrasında çiftler ömür boyu sürecek olan mutluluklarının ilk adımını attı. Çiftin bu özel anına yakın arkadaşları da tanıklık etti. Büse’nin ‘Evet’ kelimesinin ardından karnaval alanına dönen yerde çiftin yaşadığı mutluluğa arkadaşları da ortak oldu.