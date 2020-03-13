Cezaevindeki kadınlara pasta ve kurabiye yapımı dersi verildi

Genç ve başarılı girişimci Çilem Dağıstanlı, yaptığı anlamlı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dağıstanlı; 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Lefkoşa Merkezi Cezaevindeki kadın mahkumları da unutmayarak çok anlamlı bir etkinliğe yine imza attı.

Kadın mahkumlara cupcake -kurabiye yapımı ve süsleme teknikleri konusunda ders verdi. Etkinliğe 30 civarında kadın mahkum katıldı.

Etkinlik sonunda Dağıstanlı, kadın mahkumlara katılım belgesi takdim etti.

Dağıstanlı etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Amacım, Cezaevinde'ki Kader Mahkum arkadaşları bir nebze sevindirmek, onlara KADIN olduklarını hissettirmek, Cezaevinden tahliye olduktan sonra Pastacılık mesleğini sevmeleri için el emeğim, gönül birliğim ile Cezaevin'de organize ettiğim 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sosyal sorumluluk projemi daha alnımın akı ile bitirdim.

Etkinliğimde, Kader mahkum arkadaşlara cupcake ve kurabiye yapımı süsleme tekniklerini öğrettim. Çiğ yumurtayı,krem şantiyi,kurabiyeyi özleyenler vardı.

Yüzlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Kadın koğuşundaki elleri hamur kokan tüm kadınlardan sizlere selam olsun.”

Dağıstanlı; bu tür anlamlı etkinlikleri her zaman destekleyen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Merkezi Cezaevi Müdürü Sn. Metin Bilmem, Cezaevi Amiri Sn. Fatih Erdoğan ve tüm gardiyanlara teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 11:33