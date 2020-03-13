Ülke genelinde tüm lise ve dengi okulları kapsayan proje yarışması, görkemli bir finalle sonuçlandı

TürkBankası ve İş Kadınları Derneği’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın koordinasyonunda, birincisini gerçekleştirdikleri ve ülke genelinde tüm lise ve dengi okulları kapsayan “İşte Benim İşim” adlı proje yarışması, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir finalle sonuçlandı.

Gençlerin salona sığmadığı finali, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bürokratlar, TürkBankası Genel Müdürü Erhan Raif ve banka yöneticileri, İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ve yönetim kurulu üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte izledi. Üç saat süren programda, finale kalan projelerini birebir tanıtan genç öğrencilerin heyecan ve coşkusu görülmeye değer anlar yaşattı.

Gazi Mağusa TMK’dan Melin Önkaya’nın ülke birincisi seçilerek, TürkBankası’ndan İstanbul Girişimcilik Seyahati ve Reader Tablet kazandığı yarışmanın, TürkBankası’ndan 1,000’er liralık para ve bankada staj ödülü kazanan bölge birincileri ise şunlar oldu:

Girne Bölge 1.si The English School of Kyrenia’dan Sıla Çağlar, Güzelyurt Bölge 1.si Güzelyurt TMK’dan Ceyda Dağcan, İskele Bölge 1.si Bekirpaşa Lisesi’nden Gamze Öğüt, Lefke Bölge 1.si Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden Selma Önal, Lefkoşa Bölge 1.si Yakındoğu Koleji’nden İzgi Onar.

İş Kadınları Derneği Özel Ödülü’nü Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden Mehmet Horoz, TürkBankası Özel Ödülünü ise Lefkoşa TMK’dan Vedat Esendağ’ın kazandıkları yarışma, ödül töreni sonrası kokteyl ile tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 11:35