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Coşkulu bir gece 

Türk Halk Müziğinin kadife sesli sanatçısı Sevcan Orhan, Letafet’te hayranlarıyla buluştu

Coşkulu bir gece 

 Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren ve açıldığı günden itibaren Kıbrıs eğlence hayatına yön veren Letafet’te, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Sevcan Orhan sahne aldı. 
 Türk Halk Müziğinin kadife sesli sanatçısı Sevcan Orhan, Letafet sahnesinde hayranlarıyla buluşmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Gelen konukları sesiyle büyüleyen sanatçı  sahne kıyafetiyle ve performansıyla sahnede ışık saçtı.  

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