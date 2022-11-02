600 bine ulaştı mı?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Zorlu Töre başkanlığında saat 11.30’da denetim işleviyle toplandı. Genel Kurul'da güncel konuşmalar yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak UBP Milletvekili Özdemir Berova 10-13 Ekim tarihlerinde Strazburg’ta yapılan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu toplantısına ilişkin raporunu sundu.

Berova, toplantı hakkında milletvekillerine ayrıntılı bilgiler verdi.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara yer verildi.

Şahiner: Hatalar baş ağrıtacak

Genel Kurul’da ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, “ Gerçeği Yansıtmayan 2022 Yılı Bütçesinin Getirdiği Olumsuzluklar ”konusunda konuştu.

Şahiner, senenin sonuna gelindiğine değinerek, bu mali yılda yapılan hataların uzun süre baş ağrıtacağını ifade etti.

Bütçenin bir plan öngörüsü olduğunu, beklenmedik gelişmelerin yıl içinde olabileceğini belirten Şahiner, yıl içinde yapılan ek bütçelere değindi.

Mahalli gelirlerin bilinçli bir şekilde olması gerekenin altında gösterildiğini savunan Şahiner, ısrarlı bir şekilde bir önceki hükümet döneminde mahalli gelirlerin düşük gösterildiğini, bunun sonucunda da belediyelerin haklarından bu yıl içinde 400 milyon TL’nin üzerinde gasp edildiğini ileri sürdü.

Mahalli gelirlerin düşük gösterilmesiyle, hükümetin verilecek destekler ve yardımlardan geri durduğunu söyleyen Şahiner, üretime büyük bir zarar verildiğini söyledi. Şahiner, üreticilerin çok zor şartlarda iş yaptığını ifade etti.

Besim: Sağlık bütün olarak ele alınmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıkta Koruyucu Sağlık Hizmetlerine Odaklanmak” konulu güncel konuşmasında, ülkede sağlık sisteminin uzun vadede bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Koruyucu sağlık hizmetleriyle hastalıkları kontrol etmenin, tedavi etmekten daha ucuza mal edilebileceğini ifade eden Besin, koruyucu sağlık hizmetlerini kurumsallaştırıp, altyapılarını yapmak ve daha sistematik bir şekilde yürütmek gerektiğini kaydetti.

Gürçağ: Koruyucu sağlığı önemsiyoruz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ da, halk sağlığı ve koruyucu sağlığı önemsediklerini, bu konuda bilinçlendirme ve farkındalığı arttırmanın en büyük eksiklik olduğuna değindi.

Yasal zemini oluşturmak ve kurumsal çalışmayı kökleştirmek gerektiğine değinen Gürçağ, ülkenin kurumsallaşmaktan biraz uzak olduğunu, bunu gidermek için çalışacaklarını söyledi.

Birimleri var olan kadrolar ve ellerindeki imkanlar çerçevesinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Gürçağ, pandemi dönemiyle bazı birimlerin çalışmalarının sekteye uğradığını anlattı.

Rogers: Kamunun geldiği durum vahim

Genel Kurulda daha sonra söz alan Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, “Sağlık ve Kamu” konusunda konuşma yaptı.

Rogers, kamunun geldiği vahim duruma dikkat çekerek, her geçen gün kamunun içinin boşaltıldığını ve nitelikli personel alımından uzaklaşıldığını, kamunun halkın ihtiyaçlarını karşılanmaktan uzaklaştığını savundu.

Devletin, bir parti devleti gibi yönetildiğini ileri süren Rogers, bir çok kamu kuruluşunda kadrolu personel olmadığı için amirliklerin de doldurulamadığını söyledi.

Mevcut hükümetten bu konuda çok da ihtişamlı şeyler beklenmediğini ifade eden Rogers, yapılan reformların ortada olduğunu, beklentisinin mevcut kadroların doldurulması için gerekli çalışmaların yapılarak, en azından münhallerin açılması olduğunu dile getirdi.

Sağlık konusuna da değinen Rogers, Girne Hastanesi ihalesinin bir türlü sonlandırılamamasını da eleştirdi.

Hamzaoğulları: Ülkenin nüfusu kaç?

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele ve Sıkıntılar” konusunda konuştu.

Hamzaoğulları, KHK’dan kaç tane sağlık çalışanı talep edildiğini sordu.

Ülkenin nüfusa değinen Hamzaoğulları, çalışma izinli, öğrenci, seçmen, asker kaç kişi bulunduğunu, sordu ve yaptığı hesapla 600 bine ulaştığını düşündüğünü, nüfusun ise bunun çok altında açıklandığını belirtti.

Hamzaoğulları, İskele Karpaz inşaat izinlerinin tamamlanıp devreye girdiği yerleşim birimindeki nüfusun 100 binlere dayanacağının altı çizilirken, bu nüfusa 3-5 yıl sonra sağlık hizmetinin nasıl sağlanacağını sordu.

Akpınar: Üniversitelerin başarı hikayesi…

Demokrat Parti Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın, “Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Sektörü” konusunda güncel konuşma yaptı.

Üniversitelerin başarı hikayesi olduğunu dile getiren Akpınar, ülkenin tanınmaması ve ekonomik sorunlara rağmen başarı sağlandığını belirtti.

Akpınar, yükseköğretimde sorunların çözülmediğini, ertelendiğini, üniversitelerin sorunların altında ezildiğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretimin geleceğine yönelik planlamalar yapıldığını söyleyen Akpınar, ülkede neler yapıldığını sordu.

Akpınar, üniversitelere yönelik bürokratik engellerin artırılması değil azaltılması gerektiğini söyledi.

Uluçay: Bireyler zarar görüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda konuştu.

Uluçay, ülkede yaşanan sıkıntıları gündeme getirmeye devam edeceklerini, 4-5 aydır elektrik konusunda yaşanan sıkıntının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Başbakanın elektrik konusunun çözüldüğünü açıkladığını belirten Uluçay, Türkiye’den TPIC ile anlaşıldığını anlattığını o zaman 6 ayda ne yapıldığını sordu.

Ekonominin canlanmasına yönelik bu uygulamaların ele alınmasının zorunlu olduğunu kaydeden Uluçay, 2023’te kalıcı olarak elektrikle ilgili durumun ne olacağını sordu.

Uluçay, satın alma gücü eriyen insanların yaşamlarını sürdürmek için KKTC’de kredilerle yaşadıklarını, bireysel borç miktarının arttığını ifade etti.

Uluçay, belirsizliklerin giderilmesi için adımlar atılması, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Güncel konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 7 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 10:48