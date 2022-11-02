Üstel: Gurur günümüz

Başbakan Ünal Üstel, yeni Merkezi Cezaevi’ne Temmuz’da başlayan taşınma işlemlerinin tamamlandığını, tüm mahkumların yeni cezaevine taşındığını kaydetti.

Başbakan Üstel, projenin tamamlanmasıyla, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamen kendi finanse ettiği ve bugünün koşullarında 350 milyon TL’ye mal olan çok değerli ve modern bir cezaevine kavuşulduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, yeni Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başbakan Üstel’e, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, bazı milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti. Ziyarette ayrıca, eğitim ve taşınma işlemleri için KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yetkililer de hazır bulundu.

Üstel: 350 milyon TL’ye mal oldu

Başbakan Üstel ziyarette yaptığı açıklamada, “Bugün gurur günümüz” diyerek, UBP-DP-YDP hükümetinin kurulduğu günden beri icraatlarına devam ettiğini kaydetti. Üstel, göreve geldikleri ilk günden itibaren hükümet programında yazanları birer birer yerine getirdiklerini söyledi.

Ülkede birikmiş sorunları ele alıp, çözümleyeceklerini ve geçmişte cesaret edilemeyen reformlara imza atacaklarını söylediklerine işaret eden Başbakan Üstel, bugünün de o günlerden biri olduğunu vurguladı.

Yeni Merkezi Cezaevi için 2017’lerde ihaleye çıkıldığını ifade eden Başbakan Üstel, yapımı tamamlanmasına rağmen bir türlü kullanıma açılamadığını söyledi. Öncelikle Ceza Yasası’nı ele alarak, Meclis’ten geçirdiklerini dile getiren Başbakan Üstel, hükümetin Mayıs ayında icraata başladığını hatırlatarak, 1 Temmuz’da taşınma işlemlerinin başlayacağını söylediklerini ve Temmuz'da taşınma işlemlerinin başladığını ifade etti.

“Bugün 1 Kasım bütün taşınma işlemlerini tamamladık” diyen Başbakan Üstel, yeni cezaevine tüm mahkumların taşındığını kaydetti. Projenin tamamlanmasıyla anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamen kendi finanse ettiği ve bugünün koşullarında 350 milyon TL’ye mal olan çok değerli ve modern bir cezaevine kavuşulduğunu ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı ve diğer bakanlara yürekten teşekkürlerini sundu.



Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 10:43