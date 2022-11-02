8 ayda bir milyar 617 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ın turizm gelirleri, Rus pazarının kaybedilmesine karşın bu yılın ilk 8 ayında, geçen yılın ilk 8 ayına kıyasla iki kat artış gösterdi. Rum Turizm Örgütü, bu başarının elde edilmesi için çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin yayınladığı verilere dayanarak, bu yılın ilk 8 ayındaki ziyaretçi sayısının 2 milyon 500 bini aştığını ve turizm gelirinin bir milyar 617 milyon Euro olduğunu; geçen yılın aynı dönemindeki gelirin ise 777 milyon Euro olduğunu yazdı.

Gazete, 2021 yılındaki toplam turizm gelirinin de 1,5 milyar Euro olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turistler arasında İngilizler ilk sırayı alırken, bunu Almanlar, Yunanlılar ve Polonyalılar izliyor. Finlandiya’dan gelen turistlerin sayısı da her yıl artış gösteriyor.

Kuzeyin geliri bilinmiyor

Yılın ilk 9 ayında Kuzey Kıbrıs’a gelen ‘yolcu sayısı’ ise 981 bin 684 olarak açıklandı.

Ocak-Eylül 2022 döneminde turistik tesislerde konaklayan toplam kişi sayısı ise 749 bin 932 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde bu veri 206 bin 912 olarak hesaplanmıştı. Böylece yıllık artış yüzde 262’nin üzerine çıktı.

Bakanlık istatistiklerinde turizmden elde edilen gelir belirtilmedi.

Denizcilik geliri de arttı

Bu arada Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın denizcilik gelirlerinin ekonomiye katkısının Gayrı Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 7’si olduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in dün Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’ne yönelik yaptığı bilgilendirmede, Güney Kıbrıs’ın denizcilik alanındaki gelirlerinden bahsettiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi denizcilik gelirinin 14 milyon 87 bin Euro olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın, bandıralı gemi sayısıyla dünyada 11’inci sırada yer aldığını vurguladı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle 144 geminin kayıttan çıkarıldığını ancak aynı zamanda 122 yeni gemi kaydı yapıldığınıi ifade eden Dimitriadis, 294 kayıtlı denizcilik şirketinin de bulunduğunu aktardı.

Dimitriadis ayrıca, Gemi Trafik Yönetimi Bilgi Hizmetleri (VTMIS) için kullanılan radarın 14 yıllık çok eski bir radar olduğunu, bu sebeple de değiştirilmesi için müsteşarlık bütçesinden 850 bin Euro ayrıldığını da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 10:44