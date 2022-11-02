Aranan şahıslar var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Çıkmaz Sokak” isimli operasyon sonucu bir kilo 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan N.Y.(E-25), O.A.B.(E-25) ve S.S.S.R. (E-24) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderildiği, sonuçların beklendiği, ayrıca aranan şahıs olduğu belirtilerek, ek süre talep edildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 28 Ekim 2022 tarihinde, zanlı N.Y.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve aracı ile seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu aracı seyir halinde tespit etmelerinin ardından takibe aldıklarını anlattı. Polis, takibe alınan aracın zanlı O.A.B.’nin kullanımında olan aracın yanında durduğunu belirtti. Polis memuru, N.Y.’nin araçtan inerek, O.A.B.’ye naylon poşet içerisinde bir şeyler verdiğinin görülmesi üzerine operasyonun başladığını belirtti. Özdesoy, zanlı S.S.S.R.’nin de N.Y.’nin aracında tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı. Araçta yapılan aramada 10 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile aracın bagajında, çanta içerisinde, 9 bin 600 TL, 50 sterlin, 950 dolar ve 18 bin 290 Euro nakit para bulunduğunu açıklayan polis, O.A.B.’nin aracında ise 15 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Soruşturma devam ediyor

N.Y.’nin kirada kaldığı evde arama yapıldığını da belirten polis, evin yatak odasında, komedin içerisinde, bir kilo “hintkeneviri, 30 gram da “kokain” türü uyuşturucu maddelerin bulunduğunu açıkladı. Zanlının, konu uyuşturucu maddeleri 25 Ekim’de bir şahıstan aldığını, zanlı O.A.B.’nin tasarrufunda bulunan 15 gram uyuşturucu maddeyi de kendisinin verdiğini itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlanmadığını, beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu ve aranan bir şahsın olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.