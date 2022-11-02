2023’te tamamlanmalı

Girne’nin nüfusu yabancılar ve öğrencilerin kente yerleşmesiyle gün geçtikte artarken, 32 yıl önce faaliyete giren Girne Akçiçek Devlet Hastanesi, sağlık hizmetleri konusunda yetersiz kalıyor.

Gerek altyapı, gerek tıbbı teçhizat bakımından yetersiz kalan hastane gerekli sağlık hizmetlerini sunamazken, yeni yapılması planlanan Girne Hastanesi’nin inşasına da bir türlü başlanamadı. Geçtiğimiz ekim ayının ortasında sonuçlanan Yeni Girne Hastanesi ihalesiyle ilgili bir şirketin Rekabet Kurulu’na, itiraz dosyalamışıyla süreç yine tıkanırken,

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, şimdilik ellerinin kollarının bağlandığını dile getirdi.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altuğra, Yeni Girne Hastanesi’ne ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Altuğra, mevcut hastanenin nüfusa dar gelen bir hastane olduğunu dile getirdi. Hastane inşaatın başlamasının sadece Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda olmadığını dile getiren Altuğra, ihalenin fedakarlıklarla hazırlandığını ve sonuçlandığını ancak itiraz dosyası düzenlendiğini belirtti.

Altuğra, buna yönelik ellerinin kollarının bağlı olduğunu, halka hizmet etme gailesiyle hareket etmek gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yeni Girne hastanesinin 160 yataklı bir hastane ve görüntüleme merkezi içerdiğini, yaşanan izdihamı rahatlatacağını söyledi.

İhalenin birkaç gün içinde sonuçlanması temennisinde bulunan Altuğra, 2023 yılında Girne Hastanesinin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Ne olmuştu

Ekim ayı ortasında sonuçlanan Yeni Girne Hastanesi ihalesiyle ilgili Rekabet Kurulu’na, ihaleye giren bir şirket itiraz dosyalamış, süreç yine durmuştu.

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün Girne Hastanesi ihalesinin iptaliyle ilgili henüz bir kararın olmadığını, itirazın Rekabet Kurulu tarafından değerlendirilmekte olduğunu açıklamıştı.

Yapılan açıklamada “Girne Hastanesi ihalesi ile ilgili Merkezi İhale Komisyonuna yapılan itiraz henüz sonuçlanmamış olup, ihalenin iptal edilmesiyle ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu itiraz Rekabet Kurulu tarafından değerlendirme süreci içerisindedir” ifadelerine yer verilmişti.

