Salimi’nin durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Pazar sabahı meydana gelen olayda Sisa Salimi isimli 25 yaşındaki şahıs ciddi şekilde darp edildi. Kulak zarı yırtılan ve beyin kanaması geçiren genç Gazimağusa’da tedavi altına alındı. Sisa Salimi’yi ciddi şekilde darp ederek, ağır yaralayan İran uyruklu Shayan Doroodiyan ise ülkeden kaçmaya çalışırken, Ercan Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Hakkındaki vahim zarar, ciddi darp suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi. Ağır yaralanan Sisa Salimi’nin beyin kanaması geçirdiği, kulak zarının yırtık olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Shayan Doroodiyan’ın 30 Ekim 2022 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Kalliland bölgesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının park alanında, tartıştığı Sisa Salimi’ye yumruk vurarak, kulak zarının yırtılmasına ve beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu açıkladı.

Hayati tehlikesi var

Sisa Salimi’nin tedavisinin Nöroloji Servisinde sürdüğünü ve hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydeden polis, aranmakta olan zanlı Shayan Doroodiyan’ın ise önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı esnada yakalandığını bildirdi. Polis, zanlı hakkında vahim zarar ve ciddi darp suçlarından soruşturma başlatıldığını ancak Salimi’nin sağlık durumuna göre soruşturmanın renginin değişebileceğini ifade ederek, tutukluluk talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.